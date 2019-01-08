تدهور الثقة في اقتصاد منطقة اليورو في ديسمبر

أظهرت بيانات المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء تدهورا ملحوظا في الثقة في اقتصاد منطقة اليورو وبأكثر مما هو متوقع في ديسمبر ، في نهاية عام شهد تراجعا للتفاؤل في كل شهر، وهو مؤشر جديد على ضعف اقتصاد المنطقة.

وترجع التوقعات الأكثر قتامة إلى أسباب من بينها تراجع الثقة في الصناعة، بما يتماشى مع تراجع الإنتاج الصناعي في المانيا أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.

وفي مؤشر سيء لتوقعات النمو بمنطقة اليورو في الربع الأخير من العام، قالت المفوضية إن مؤشر الثقة في اقتصاد المنطقة نزل إلى 107.3 نقطة في ديسمبر من 109.5 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو ما يمثل التراجع الشهري الثاني عشر على التوالي للمؤشر وأقل مستوى له منذ يناير 2017.

توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته رويترز انخفاضا أقل حدة إلى 108.2، لكن تراجع ثقة المديرين في قطاع الصناعة والمستهلكين زاد من قتامة الصورة.

وتراجعت الثقة في الصناعة إلى 1.1 نقطة من 3.4 في نوفمبر تشرين الثاني مقارنة مع توقعات السوق لقراءة 2.9 نقطة .

وبالنسبة لقطاع الخدمات، الذي يمثل ثلثي الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو، انخفضت المعنويات بواقع 1.4 نقطة.