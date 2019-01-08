حكومة باكستان تمنع استيراد زيت الوقود لتحفيز تحديث مصافي النفط

أعلنت الحكومة الباكستانية عن حظر استيراد مصافي النفط لزيت الوقود على الفور، فيما عدا شركة "كراتشي إليكتريك". ووفقا لبيان صحفي أصدرته وزارة البترول اليوم الثلاثاء ، أمرت الحكومة جميع المصافي باستخدام مليارات الروبيات من الرسوم السنوية التي تفرضها على منتجات النفط في تحديث منشآت التكرير.

وذكر موقع "تايمز أوف إسلام أباد" أنه صدرت أوامر أيضا لمصافي النفط بتقليل إنتاج زيت الوقود على الفور إلى أدنى مستوى والدخول في اتفاقات تجارية مع منتجي الطاقة من أجل استغلال قدراتهم على تخزين زيت الوقود.

وفي المستقبل ، سوف تضمن جميع المصافي أن يكون إنتاج زيت الوقود عند الحد الأدنى عبر عملية إنتاج النفط الخام.