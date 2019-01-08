مجلس الوزراء يقر اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله

وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز خلال الجلسة التي عقدها بعد ظهر اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، كما أكد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على فحوى الرسالة التي بعثها إلى الشيخ صباح الأحمد أمير الكويت. وأوضح تركي الشبانة وزير الإعلام في بيانه عقب الجلسة أن مجلس الوزراء استعرض مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية. مشيرا إلى ما توليه المملكة من جهود في دعم السلام والاستقرار في المنطقة والعالم وما تقدمه من مساندة ووقوف مع الحكومة الشرعية اليمنية للوصول إلى حل سياسي وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وستواصل الإسهام لتحقيق الاستقرار في اليمن ودعم جهود التنمية مع المجتمع الدولي.

وندد المجلس بما تقوم به المليشيا الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران من تلكؤ والتفاف على اتفاقات ستوكهولم واستمرار في نقض كل المواثيق والعهود في تحدٍ صارخ وصريح للمجتمع الدولي ومن تضليل للمنظمات الدولية من خلال نشر معلومات خاطئة وبيانات غير دقيقة حول الأزمة الإنسانية في اليمن وتعطيل لجهود الإغاثة والدعم الإنساني ونهب للمساعدات والأموال وهبات الدول المانحة والمنظمات الإنسانية في المناطق التي تحتلها.

وبين أن المجلس قدر ما عبرت عنه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من شكر وتثمين لإسهامات ودعم السعودية للوكالة مما مكنها من الاستمرار في تسيير أعمالها والتغلب على أزمتها المالية ومن ذلك التبرع المالي الأخير بمبلغ (50) مليون دولار دعما للخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين في مجالات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.

وأفاد تركي الشبانة أن مجلس الوزراء أطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله من بينها تقارير سنوية لصندوق التنمية العقارية وبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وهيئة الهلال الأحمر السعودي عن أعوام مالية سابقة وقد أحاط المجلس علما بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.

القرارات

1 - تفويض وزير الخدمة المدنية أو من ينيبه بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الخدمة المدنية في السعودية ووزارة إدارة شؤون الموظفين في كوريا في مجال الخدمة المدنية والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

2 - الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال العمالي بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية ووزارة العمل والمعاشات في بريطانيا وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.

3 - يكون لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المرحلة الأولى من إنشائها وكمرحلة انتقالية الاستعانة بالمعايير الدولية من لوائح وتعليمات وإجراءات فيما تتطلبه أعمالها وذلك إلى حين استكمالها بناء قدراتها الذاتية وإصدار لوائحها وتعليماتها الفنية الخاصة بها على أن تكون المعايير الإرشادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية حدا أدنى في ذلك.

4 - التأكيد على أن مؤسسة النقد العربي السعودي هي الجهة المختصة نظاما بتشغيل نظم المدفوعات والتسوية المالية وخدماتها في المملكة ومراقبتها والإشراف عليها ولها إصدار القواعد والتعليمات والتراخيص بحسب المعايير التي تطبقها المؤسسة في هذا الشأن.

5 - تعيين عصام المهيدب وعبدالله العبيكان والدكتور المهندس عبدالعزيز أبابطين أعضاء ممثلين للقطاع الخاص في مجلس إدارة الهيئة العامة للجمارك.

6 - الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

7 - الموافقة على تنظيم مكتب سياسات وأبحاث تنمية الموارد البشرية.

8 - الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للترفيه.

الترقيات

ترقية عبدالله العسكر إلى (وكيل الإمارة للشؤون الأمنية) بالمرتبة الـ 15 بإمارة المنطقة الشرقية.

ترقية عماد الغامدي إلى (مستشار تخطيط) بالمرتبة الـ 15 بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

ترقية سعود الرشود إلى (مستشار شرعي) بالمرتبة الـ 14 بوزارة العدل.

ترقية صالح المحفوظ إلى (مستشار مالي) بالمرتبة الـ 14 بوزارة المالية.

ترقية عبدالله الضويحي إلى (مستشار مالي) بالمرتبة الـ 14 بوزارة المالية.

ترقية الربيع الشريف إلى (مدير عام خدمات المعلومات) بالمرتبة الـ 14 بوزارة المالية.

ترقية سعيد الغامدي إلى (مدير عام إدارة الحسابات العامة) بالمرتبة الـ 14 بوزارة المالية.