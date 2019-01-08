الصحة : مركز (937) تلقى 100 ألف اتصال خلال الأسبوع الماضي

بينت وزارة الصحة أن مركز (937) تلقى خلال الأسبوع الماضي 7177 بلاغا فيما تعامل مع 173 طلبا للنقل من مستشفى إلى آخر. وأضافت أن المركز قدم (33703) استشارات طبية خلال نفس الفترة فيما بلغ مجموع المكالمات الواردة للمركز 99082 مكالمة وبلغ عدد الاستفسارات 20143 استفسارا وقام بحجز 24456 موعدا لدى مراكز الرعاية الصحية الأولية.

ويقدم مركز 937 مجموعة من الخدمات المميزة تشمل خدمة الاستفسارات عن الخدمات المقدمة من الوزارة والاستفسار عن المعاملات الصادر والواردة للوزارة وكذلك الخدمات الصحية والاستشارات الطبية وطلبات النقل بين المستشفيات حسب الحاجة الطبية والبلاغات والشكاوى على جميع المنشآت الصحية الحكومية والخاصة إذ يتلقى المركز جميع الاتصالات من المرضى في ما يخص الجانب الصحي الذي تعنى به "الصحة" إضافة إلى جميع الشكاوى والملاحظات على مدار الساعة وتمريرها للإدارات المعنية المختصة بالوزارة وفروعها إلى جانب تلقي جميع الاتصالات الطارئة والعاجلة ليكون بمثابة أذن صاغية للمرضى لمعرفة حاجاتهم ومتطلباتهم والعمل على تنفيذها.

ويعد مركز خدمة 937 أحد أهم المبادرات في "الصحة" ويهدف لتقديم الخدمات الطبية عبر الاتصال الهاتفي على المركز ويمكن التواصل من خلال هذا الرقم من جميع أنحاء المملكة، إذ يقوم المركز على مبدأ الاستماع والاستجابة والتنفيذ والتحليل كما يتم تقييم أداء المناطق في إغلاق البلاغات المقدمة من المواطنين ومدى رضاهم عن الخدمات المقدمة إذ ينشر هذا التقييم بشكل أسبوعي.