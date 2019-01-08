"الباحة للاستثمار": تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية من رفض الدعوى ضد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابقين

اعلنت شركة الباحة للاستثمار نتأييد الاستئناف رفض دعوتها ضد رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، واوضحت الشركة في بيان لها على تداول أنه إلحاقاً لإعلان الشركة بتاريخ 03 ديسمبر 2018م خصوص تقديم الشركة استئنافها ضد الحكم المستلم بتاريخ 29 رجب 1439 الموافق 15 أبريل 2018 لدى المحكمة التجارية بجدة والمتعلق برفع دعوى على رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابقين، انه ورد لها تقرير من محامي الشركة يفيد حضوره للجلسة يوم الاثنين 01 جماد الأول 1440 هـ الموافق 07 يناير 2019 م وقد قررت الدائرة:

أولاً: تأييد الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة من رفض الدعوى ضد اثنين من أعضاء مجلس الإدارة السابقين.

ثانياً: نقض حكم فيما قضى به من رفص الدعوى في مواجهة بقية المدعى عليهم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى ضد بقية المدعى عليهم لرفعها قبل أوانها لما هو موضح بالأسباب.