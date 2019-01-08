"أوكسيدنتال" تتوقع إنفاقا رأسماليا بين 4.4 و5.3 مليار دولار في 2019

قالت شركة أوكسيدنتال بتروليوم المنتجة للنفط والغاز إنها تتوقع أن تتراوح نفقاتها الرأسمالية في العام الجاري بين 4.4 مليار و5.3 مليار دولار بناء على سعر الخام الامريكي على مدار العام.

وعند سعر 50 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، قالت أوكسيدنتال يوم الاثنين إنها ستنفق بين 4.4 مليار و4.5 مليار دولار، بينما سيقفز إنفاقها لما بين خمسة مليارات و5.3 مليار دولار إذا اقترب الخام الأمريكي من 60 دولارا.

وأمس الاثنين، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 56 سنتا ليبلغ عند التسوية 48.52 دولار للبرميل، بزيادة 1.17 بالمئة.