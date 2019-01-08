صعود الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية

صعدت الأسهم اليابانية في نهاية جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم.

وارتفع مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 160.82 نقطة أو ما يعادل 0.80% ليصل إلى 20199.79 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .

كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 7.55 نقطة، أو0.50% ، ليصل إلى 1520.08 نقطة.