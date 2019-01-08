سهما أمازون ونتفليكس يقودان وول ستريت للصعود

قاد سهما أمازون ونتفليكس مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في بورصة وول ستريت اليوم الاثنين، حيث ساعد استئناف المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين على الحد من المخاوف التي تسببت في هبوط السوق في الأشهر الماضية.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 98.32 نقطة، أو ما يعادل 0.42 بالمئة، إلى 23531.48 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 17.76 نقطة، أو ما يعادل 0.70 بالمئة، إلى 2549.7 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 84.61 نقطة، أو 1.26 بالمئة، مسجلا 6823.47 نقطة.

