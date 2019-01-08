الأسهم المحلية تخترق حاجز 8000 نقطة .. والسيولة تصعد 24 %

زادت الأسهم السعودية وتيرة ارتفاعها لتصل إلى 1.45 في المائة وتخترق حاجز 8000 نقطة مغلقة عند 8047 نقطة في أفضل أداء يومي في شهر، بدعم أساسي من "المصارف" بقيادة "الراجحي". وارتفعت من القيمة السوقية بنحو 25 مليار ريال لتصل إلى 1.91 تريليون ريال.

واستطاعت السوق أن تتجاوز متوسط 200 يوم، ما زاد من نشاط السوق حيث ارتفعت السيولة 24 في المائة لتتجاوز ثلاثة مليارات ريال.

من ناحية فنية، استمرار الاستقرار فوق مستويات الدعم 7960 نقطة سيعزز من نشاط السوق وشهية المخاطرة، ما يدفع بالسوق لمحاولة الوصول إلى أعلى مستوياتها خلال عام عند 8500 نقطة.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7932 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 8050 نقطة رابحا 1.5 في المائة، في نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8047 نقطة رابحا 115 نقطة بنسبة 1.4 في المائة. وارتفعت السيولة 24 في المائة بنحو 665 مليون ريال لتصل إلى 3.4 مليار ريال، بمعدل 29 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 33 في المائة بنحو 32 مليون سهم لتصل إلى 130 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير 0.24 في المائة، وارتفعت الصفقات بنسبة 39 في المائة بنحو 32 ألف صفقة لتصل إلى 117 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبع قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 1.2 في المائة، يليه "الأدوية" بنسبة 0.83 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.77 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "الخدمات التجارية والمهنية" بنسبة 2.5 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 2.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة الأغذية" بنسبة 2.1 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 32 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 27 في المائة بقيمة 936 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 10 في المائة بقيمة 329 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "بروج للتأمين" بالنسبة القصوى ليغلق عند 29.25 ريال، يليه "ولاء للتأمين" بنسبة 6.3 في المائة ليغلق عند 23.30 ريال، وحل ثالثا "مجموعة السعودية" بنسبة 5.8 في المائة ليغلق عند 23 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "جبل عمر" بنسبة 4.1 في المائة ليغلق عند 31.55 ريال، يليه "الأسماك" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 70.60 ريال، وحل ثالثا "متطورة" بنسبة 2.9 في المائة ليغلق عند 13.46 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 504 مليون ريال بنسبة 15 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 361 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 174 مليون ريال بنسبة 5 في المائة.



*وحدة التقارير الاقتصادية