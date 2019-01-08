"جولدمان ساكس": أسعار النفط مهيأة لمزيد من التعافي في الشهور المقبلة

توقع مصرف "جولدمان ساكس" الدولي تعافي أسعار النفط الخام على نحو أكثر في الشهور المقبلة، رغم حالة عدم اليقين التي تخص النمو الاقتصادي، مشيرا إلى وجود أدلة مشجعة على أن تخفيضات "أوبك" وحلفائها التي بدأت مطلع العام الجاري ستؤتي ثمارها وتعزز السوق على نحو واسع.

وفيما يخص مستويات الطلب، قال "جولدمان ساكس"، إنه لا يزال متفائلا بشأن قوة الاقتصاد العالمي هذا العام، مبينا أن النمو في الطلب على النفط الخام في عامي 2019 - 2020 سيكون صحيا ويقترب من مستويات المتوسط في خمس سنوات والبالغة 1.4 مليون برميل يوميا.

وعلى النقيض رجح التقرير تخفيض متوسط توقعاته لأسعار النفط الخام وبالتحديد خام برنت هذا العام بنسبة 11 في المائة في ضوء استمرار ضخ كميات متزايدة من النفط الصخري الأمريكي إلى السوق وتراجع تكاليف الإنتاج، لافتا إلى استمرار حالة عدم اليقين في السوق التي قد تؤثر سلبا في وتيرة نمو الطلب العالمي على النفط.

وأشار تقرير حديث للمصرف إلى أن انخفاض الإنتاج في دول "أوبك" وحلفائها يواجه باستمرار تدفق الإنتاج الأمريكي خاصة بعد تعزيز خطوط الأنابيب الجديدة لإمدادات النفط الصخري في سوق النفط العالمية هذا العام.

وقال التقرير إن العام الجديد بدأ وسط تسجيل ارتفاع ملحوظ في مستوى المخزونات العالمية من النفط الخام، مشيرا إلى أن توقعات نمو الطلب المتقلبة لا تزال تشكل عائقا أمام صعود الأسعار بقوة مرة أخرى.

وتوقع التقرير أن يبلغ متوسط أسعار خام برنت 62.5 دولار هذا العام بانخفاض من مستوى 70 دولارا للبرميل في وقت سابق، مشيرا إلى بلوغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط في الولايات المتحدة 55.5 دولار للبرميل بانخفاض من مستوى 64.5 دولار للبرميل.

وأوضح التقرير أن توقعات البنك لأسعار النفط الخام لعام 2020 لم تتغير عند 60 دولارا للبرميل و54.5 دولار للبرميل لخامي برنت والأمريكي، مبينا أنه على الرغم من الارتداد الأخير في أسعار النفط خلال الأسبوعين الماضيين إلا أن مستويات الأسعار الحالية لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية.

وقال المصرف "في ظل المستويات الحالية للأسعار نعتقد أن عمليات بيع النفط في السوق قد تجاوزت العوامل الأساسية الحالية والمقبلة حتى بعد احتساب نسبة عدم اليقين في النمو".

وفي سياق متصل، استهلت أسعار النفط الخام تعاملات الأسبوع على قفزة سعرية بسبب التفاؤل بقرب انحسار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في ضوء مفاوضات جادة لتهدئة وتيرة النزاعات.

كما تلقت الأسعار دعما قويا من تخفيضات التي تقودها دول "أوبك" بالتعاون مع المنتجين المستقلين التي تم بموجبها خفض المعروض النفطي العالمي بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من العام.

وفي هذا الإطار، قال لـ"الاقتصادية" جون هال مدير شركة "ألفا انرجي" الدولية للطاقة، إن أسعار النفط الخام استهلت العام الجديد على مكاسب قوية وحصدت نحو أكثر من 10 في المائة مقارنة بالمستويات المتدنية التي سجلت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، معتبرا أن هذه الانتعاشة تؤكد أن السوق في طريق استعادة عافيته وتصحيح المسار بعدما تجاوز موجة حادة من هبوط أسعار النفط الخام.

وأوضح أن الأسعار تلقى دفعة قوية من تحسن الثقة وارتفاع معنويات السوق في ضوء تفاؤل بانحسار النزاعات التجارية الحادة بين الصين والولايات المتحدة علاوة على التخفيضات المؤثرة التي تقودها "أوبك" وخارجها لامتصاص وعلاج وفرة المعروض العالمي من النفط الخام التي ضغطت على الأسعار على نحو حاد في نهاية العام الماضي.

من جانبه، أكد لـ"الاقتصادية" فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة "سنام" الإيطالية للطاقة، أنه رغم أجواء التعافي في السوق حاليا إلا أنه لا يمكن تجاهل أن معدلات نمو الاقتصاد العالمي غير مضمونة بسبب مستجدات متلاحقة في السوق علاوة على عدم حسم الصراع التجاري الأمريكي الصيني على نحو كامل.

وأشار إلى أن بيانات الاقتصاد الصيني متأرجحة نسبيا وهي ما تؤثر مباشرة في توقعات نمو الطلب على النفط الخام إلى جانب تأثير العوامل الجيوسياسية التي كان لها اليد العليا في التأثير على استقرار السوق على مدى الشهور الماضية.

من ناحيته، قال لـ"الاقتصادية" ماركوس كروج كبير محللي شركة "ايه كنترول" لأبحاث النفط والغاز، إن الأسعار تعافت بسبب مؤشرات قوية على انكماش الإنتاج الأمريكي خاصة من النفط الصخري رغم إنكار المنتجين الأمريكيين وإصرارهم على قدرتهم على تحمل مستويات الأسعار المنخفضة بسبب التكنولوجيا والكفاءة.

ولفت إلى أن الإنتاج الأمريكي عاني على نحو ملموس من تراجع الأسعار وأن عودة صعود الأسعار ستساعده كثيرا على ازدهار أنشطة الحفر والاستثمار مرة أخرى، مؤكدا أهمية بقاء التخفيضات الحالية السوق في وضع متوازن وبما يحقق الموائمة بين مستويات العرض والطلب.

وفيما يخص الأسعار، قفزت أسعار النفط بأكثر من 1.5 في المائة أمس، مدفوعة بحالة من التفاؤل بأن محادثات تعقد في بكين يمكن أن تنهي الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فيما تلقى الخام أيضا دعما من تخفيضات في إمدادات عدد من كبار المنتجين.

وبحسب "رويترز"، فإنه بحلول الساعة 06:35 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 57.93 دولار للبرميل، مرتفعة 87 سنتا أو 1.5 في المائة مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48.76 دولار للبرميل بزيادة قدرها 80 سنتا أو 1.7 في المائة.

وشهدت أسواق المال موجة صعود أمس، بفضل توقعات بأن تؤدي مفاوضات تجارية مباشرة بين مندوبين من واشنطن وبكين، بدأت أمس، إلى تهدئة التوترات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ودخلت الولايات المتحدة والصين في خلاف تجاري متنام منذ مطلع 2018، وزادت كل منهما رسوم الاستيراد على السلع الأخرى. ويؤثر الخلاف سلبا في النمو الاقتصادي.

وكان جيه.بي مورجان قال في مذكرة الأسبوع الماضي إن "وتيرة النمو العالمي البالغة 3 في المائة التي نتوقعها للربعين القادمين تشكل تحديا بصفة متزايدة على ما يبدو".

وارتفعت سلة خام "أوبك" وسجل سعرها 55.14 دولار للبرميل يوم الجمعة الماضي مقابل 52.95 دولار للبرميل في اليوم السابق.

وقال التقرير اليومي لمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إن سعر السلة التي تضم متوسطات أسعار 14 خاما من إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة حقق ثاني ارتفاع له على التوالي، كما أن السلة كسبت نحو أربعة دولارات مقارنة بآخر تعاملات العام الماضي التي سجلت فيها 51.55 دولار للبرميل.