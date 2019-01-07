الذهب يصعد مع تراجع الدولار والبلاديوم يسجل مستوى قياسيا جديدا

ارتفع الذهب اليوم الاثنين مسجلا مستوى أقل قليلا من الأعلى في أكثر من ستة أشهر، والذي سجله في الجلسة الماضية مع هبوط الدولار بفعل تراجع فرص المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي واستئناف الولايات المتحدة والصين مباحثاتهما التجارية.

وبلغ البلاديوم أعلى مستوى على الإطلاق، في الوقت الذي تعاني فيه السوق من عجز مستدام بسبب زيادة الطلب ونقص المعروض. وجرى تداول المعدن بعلاوة على سعر الذهب.

وارتفع الذهب 0.3 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1288.14 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1841 بتوقيت جرينتش، وكان قد بلغ أعلى مستوى منذ 15 يونيو حزيران يوم الجمعة عند 1298.42 دولار للأوقية.

وجرت تسوية الذهب في العقود الآجلة على ارتفاع نسبته 0.3 بالمئة إلى 1289.9 دولار للأوقية.

وهبط الدولار بعد تعليقات تشير إلى سياسة نقدية هادئة من رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول.

وانخفض البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1297.49 دولار للأوقية بعدما لامس مستوى قياسيا عند 1313.24 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 15.68 دولار للأوقية، بينما لم يسجل البلاتين تغيرا يذكر عند 822.30 دولار للأوقية، بعدما لامس أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 831.10 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.