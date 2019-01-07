مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,330.85 بارتفاع قدره 0.09 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 820.80 بارتفاع قدره 4.56 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 11 مليون و866 ألف و936 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 3 ملايين و74 ألف و750 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 155 صفقة.