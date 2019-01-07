مصفاة بتروناس وأرامكو تبدأ التشغيل التجريبي بوحدة تقطير الخام

قال مصدران مطلعان اليوم الاثنين إن شركة بتروناس للنفط الحكومية الماليزية بدأت التشغيل التجريبي لوحدة تقطير الخام في مشروع مصفاة مشترك مع أرامكو السعودية في ماليزيا الأسبوع الماضي.

ويمثل بدء التشغيل التجريبي خطوة رئيسية للمشروع المعروف باسم مشروع التطوير المتكامل للتكرير والبتروكيماويات (رابيد)، والكائن في بنجيرانج في جوهور عند الطرف الجنوبي لشبه الجزيرة الماليزية.

ويعني التشغيل التجريبي أن المشروع في سبيله لبدء التشغيل التجاري في العام الجاري.

وبحسب المصدرين وبيانات رفينيتيف، تلقت المصفاة أيضا ثاني شحناتها من الخام السعودي الأسبوع الماضي، والتي يبلغ حجمها مليوني برميل.

ولم يتسن الوصول إلى بتروناس للحصول على تعليق.

يضم مشروع رابيد مصفاة طاقتها 300 ألف برميل يوميا ووحدات تكرير ثانوية تتيح للشركتين إنتاج مواد مكررة تفي بخصائص وقود يورو 5. وترتبط المصفاة بمجمع بتروكيماويات طاقته 7.7 مليون طن سنويا.

وتمثل المصفاة واحدا من أربع مجمعات جديدة في آسيا تبلغ طاقتها التكريرية المجمعة نحو 1.3 مليون برميل يوميا تقرر لها بدء التشغيل في أواخر 2018 أو 2019.

ومن بين هذه المجمعات الأربعة مصفاة بطاقة 400 ألف برميل يوميا مملوكة لشركة هنغلي للبتروكيماويات في داليان بشمال شرق الصين بدأت التشغيل التجريبي في ديسمبر كانون الأول.

وستزيد تلك المحطات الطلب الآسيوي على الخام بينا ستعزز إنتاج الوقود في المنطقة.