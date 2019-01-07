ارتفاع إنتاج المطاط في إندونيسيا خلال العام الماضي

ارتفع إنتاج المطاط الطبيعي في إندونيسيا خلال العام الماضي مقارنة بعام .2017

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن رئيس رابطة المطاط في إندونيسيا مويناردج سويدارجو القول اليوم الأثنين إن إنتاج المطاط في إندونيسيا بلغ 3.77 مليون طن متري عام .2018

وأضاف سويدارجو أن إنتاج المطاط بلغ 3.63 مليون طن عام .2017

وأرجع سويدارجو هذه الزيادة إلى تحسن أحوال الطقس.

وأوضح أن إندونيسيا قامت بتصدير 3.09 مليون طن من المطاط عام 2018، مقارنة بـ 3.28 مليون طن عام .2017