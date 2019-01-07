ماي ستجري تصويتا في البرلمان بشأن الخروج يوم 15 يناير

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر حكومية قولها إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستجري تصويتا برلمانيا مؤجلا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 15 يناير .

واضطرت ماي إلى سحب التصويت على الاتفاق في ديسمبر بعد أن خشيت رفضه بأغلبية كبيرة. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن التصويت سيجري في الأسبوع الثالث من يناير .

وذكرت ماي أمس الأحد أن بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد.