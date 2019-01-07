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أخبار اقتصادية- عالمية

ماي ستجري تصويتا في البرلمان بشأن الخروج يوم 15 يناير

لندن: (رويترز)

نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مصادر حكومية قولها إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي ستجري تصويتا برلمانيا مؤجلا على اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي يوم 15 يناير .
واضطرت ماي إلى سحب التصويت على الاتفاق في ديسمبر  بعد أن خشيت رفضه بأغلبية كبيرة. وكانت الحكومة قالت في وقت سابق إن التصويت سيجري في الأسبوع الثالث من يناير .
وذكرت ماي أمس الأحد أن بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان الاتفاق الذي توصلت إليه مع زعماء الاتحاد.

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