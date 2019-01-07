نيسان : تحالفنا مع رينو ليس في خطر جراء قضية غصن

أكد الرئيس التنفيذي لـ "نيسان" هيروتو سايكاوا لوكالة فرانس برس أن تحالف الشركة اليابانية مع "رينو" الفرنسية "ليس في خطر على الإطلاق" رغم التوترات التي كشف عنها توقيف رئيس مجلس إدارة الشركة اليابانية السابق كارلوس غصن. ورفض سايكاوا التعليق مباشرة على قضية مؤسس التحالف الذي تم توقيفه في اليابان في 19 نوفمبر للاشتباه بارتكابه مخالفات مالية. وسيمثل غصن أمام المحكمة غدا في جلسة طالب بعقدها لتوضيح أسباب توقيفه.