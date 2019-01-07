وزير العمل يبحث مع نظيرته الأثيوبية آليات استقدام العمالة

التقى المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية أمس بالدكتورة ارغوغي تسفياي وزيرة العمل والشؤون الاجتماعية في إثيوبيا وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض. وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل بين السعودية وإثيوبيا. كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تطوير آلية التعاون الثنائي في مجال العمل والعمال بين البلدين. وأطلع المهندس الراجحي الوزيرة الأثيوبية على تطورات إجراءات الاستقدام في المملكة وآليات استقبال العمالة الوافدة من خلال برنامج العمالة المنزلية "مساند". مؤكدا حرص الوزارة على توسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة لتلبية الطلب على العمالة المنزلية المدربة والماهرة بعد اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من تأهيل العمالة طبيا واجتيازها المعايير اللازمة للعمل في المملكة.