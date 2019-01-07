استقالة نواف بن عبدالله من رئاسة "أنعام" ومحمد عطار بديلا له

أعلنت شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة عن تعديلات في تشكيل مجلس ادارتها واعادة تشكيل لجانه وتعيين عضو في لجنة المراجعة من خارج المجلس. وأوضحت الشركة في بيان لها أن مجلس ادارة شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة اجتماعا أمس الأحد اتخذ فيه قرارا بقبول استقالة رئيس المجلس الأمير نواف بن عبدالله آل سعود من منصب رئيس المجلس للدورة الحالية المبتدئة في 28/11/2018 وتنتهي في 27/11/2021 مع احتفاظه بعضوية مجلس الادارة وذلك اعتبارا من تاريخ 06/01/2019 علما بأنه قد تقدم بالاستقالة من منصب رئيس المجلس بتاريخ 31/12/2018 لظروف خاصة. كما تم قبول استقالة محمد عبدالرحمن عطار من عضوية لجنة المراجعة المشكلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 22/11/2018 للدورة الحالية المبتدئة في 28/11/2018 والمنتهية في 27/11/2021 مع احتفاظه بعضوية مجلس الادارة وذلك اعتبارا من تاريخ 06/01/2019 وقد تقدم بالاستقالة من لجنة المراجعة لأسباب خاصة بتاريخ 06/01/2019.

كما وافق المجلس على تعيين أحمد طارق مراد عضوا في لجنة المراجعة (عضو مستقل من خارج المجلس) للدورة المبتدئة في 28/11/2018 والمنتهية في 27/11/2021 والمشكلة بموجب قرار الجمعية العامة المنعقدة في 22/11/2018 وذلك اعتبارا من تاريخ 06/01/2019 لتكملة فترة العضو المستقيل على أن يعرض التعيين في أول اجتماع قادم للجمعية العامة لاعتماده علما بأن احمد طارق حاصل على الماجستير في ادارة الأعمال من جامعة سان فرانسسكو بأمريكا ويمتلك خبرة واسعة في الاستثمار المالي ومراقبة الأصول بمصرف الشامل بالبحرين وشركة الخبير للاستشارات المالية اضافة لعضوية مجلس ادارة شركة الأسمدة المتحدة السعودية المحدودة كما تم تعيين محمد عبدالرحمن عطار رئيسا لمجلس الادارة اعتبارا من 06/01/2019 وذلك لدورة المجلس المبتدئة في 28/11/2018 والمنتهية في 27/11/2021.

من جهته تم اعادة تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات اعتبارا من 06/01/2019 لتصبح كالتالي : الدكتور وليد قطان "رئيسا - محمد عطار "عضوا" - 3- رائد كاتي "عضوا". كما تم اعادة اختيار رئيس لجنة المراجعة بناء على اتفاق أعضائها اعتبارا من 06/01/2019 لتصبح اللجنة كالتالي : رائد كاتي "رئيسا" - أحمد مراد "عضوا" - الدكتور وليد قطان "عضوا".