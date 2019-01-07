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الرياضة

استبعاد سلمان الفرج من قائمة المنتخب السعودي في كأس آسيا للإصابة واستدعاء نوح الموسى

واس

قرر الجهاز الفني في المنتخب السعودي استبعاد لاعب الوسط سلمان الفرج من القائمة النهائية المشاركة في كأس آسيا2019 لعدم تعافيه من إصابة سابقة.
فيما قرر مدرب الأخضر خوان بيتزي استدعاء لاعب النادي الأهلي نوح الموسى بديلاً عن الفرج للمشاركة في البطولة التي سيستهلها المنتخب السعودي بمواجهة كوريا الشمالية بعًد غدٍ الثلاثاء في دبي .
 

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