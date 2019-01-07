لمواجهة التلوث .. الصين تتجه إلى فرض قيود صارمة على شاحنات الديزل

تعتزم الصين اتخاذ إجراءات ضد شاحنات الديزل التي تسبب تلوثا شديدا، وذلك بفرض معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالوقود والمحركات وزيادة أحجام الشحن، عبر القطارات وتعزيز قدراتها الرقابية.

ووفقا لـ "الفرنسية"، أفادت وزارة البيئة في وثيقة سياسات أنها ستسعى إلى تحقيق "زيادة كبيرة" في أعداد شاحنات الديزل المطابقة لمواصفات الانبعاثات بحلول عام 2020، مستهدفة معدل التزام يصل إلى 90 في المائة على الأقل في العام التالي.

وتعهدت الوزارة بتحسين جودة الديزل وفرض قيود على الوقود منخفض الدرجة وتقليص مجمل انبعاثات أكسيد النيتروجين وكذلك انبعاثات الجسيمات الناتجة عن استهلاك الوقود.

وذكرت الوثيقة أن الشاحنات الجديدة التي لن تلتزم بالمتطلبات التي تفرضها الدولة لن يسمح لها بدخول السوق، كما سيتم إصدار أوامر للأقاليم الرئيسية لتطبيق معايير محسنة للوقود بدءا من تموز (يوليو) المقبل.

وهذا هو العام الخامس في "حرب" الصين على "التلوث" لكن متوسط مستوى الانبعاثات في كثير من المدن الواقعة في شمال البلاد، التي تشهد ضبابا دخانيا، لا يزال أعلى بكثير من المستويات التي توصي بها الحكومة.

إلى ذلك، يستعد مفاوضون من أكبر اقتصادين في العالم لإجراء محادثات تجارية في بكين الأسبوع المقبل، وأظهر سكان في بكين وشنغهاي آراء متباينة بشأن الحرب التجارية الدائرة بين الصين والولايات المتحدة.

ويتوجه مسؤولون أمريكيون إلى بكين الأسبوع المقبل لإجراء أول محادثات مباشرة منذ أن اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جين بينج في كانون الأول (ديسمبر) على هدنة مدتها 90 يوما في الحرب التجارية في إطار سعيهما للتوصل إلى اتفاق.

ويأمل عديد من الأشخاص في بكين وشنغهاي أن يتمكن المفاوضون من الجانبين من التوصل إلى اتفاق في الأيام القليلة المقبلة.

وفرض ترمب تعريفات جمركية على واردات صينية بمئات المليارات من الدولارات لحمل بكين على تقديم تنازلات بخصوص قضايا عديدة منها الدعم الصناعي والقرصنة، ما أثار ردودا انتقامية من الصين.

من جهة أخرى، قال باول تشان، وزير المالية في هونج كونج، أمس "إن الحكومة ليس لديها خطة لتخفيف إجراءات كبح أسعار العقارات، بما فيها فرض رسوم ضريبية على المنزل الثاني أو على المشترين من الخارج، حيث إن الكثير من السكان ما زالوا غير قادرين على شراء منازل في المدينة".

ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عما كتبه الوزير تشان في مدونته الأسبوعية باللغة الصينية أن الحكومة لا تعتزم أيضا رفع الرسوم الضريبية الخاصة، التي تفرض على مالكي المنازل الذين يبيعون الممتلكات خلال ثلاث سنوات من شرائها.

وأوضح الوزير أن الهدف هو مكافحة المضاربة قصيرة المدى.

وأضاف تشان أنه "منفتح إزاء بحث سبل لمساعدة هؤلاء الذين يجدون صعوبة في تسديد دفعة مقدمة، حيث تتطلب القواعد الحالية أن يدفع مالكو المنازل وديعة كبيرة".

وأشار إلى أن الحكومة ستبحث عوامل من بينها مدى انخفاض أسعار المنازل وسرعته، وحجم المعاملات والإمداد المستقبلي للعقارات السكنية والوضع الاقتصادي ككل.

وبعد 15 عاما تقريبا من ارتفاع الأسعار التي جعلت سوق العقارات في هونج كونج من أقل أسواق العقارات التي يمكن تحمل الشراء فيها، تراجعت أسعار المنازل للأسبوع الـ 13 على التوالي منذ آب (أغسطس)، وهي أطول فترة تراجع منذ عام 2008، وفقا لإحصاءات وكالة "سينتالاين بروبرتي إيجنسي" المحدودة.

وأسهمت في هذا التراجع المخاوف إزاء تكاليف الاقتراض الأعلى والضريبة التي تلوح في الأفق على الممتلكات غير المسكونة.