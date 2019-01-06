الأسهم السعودية تتجاوز مستوى 7900 نقطة مسجلة أفضل أداء يومي في شهر

ارتفعت الأسهم السعودية في أفضل أداء يومي في شهر لتغلق وتخترق حاجز 7900 نقطة وتغلق عند 7932 نقطة بمكاسب 101 نقطة بنسبة 1.3 في المائة، ولتزيد بذلك القيمة السوقية بنحو 20 مليار ريال تقريبا لتصل إلى 1.88 تريليون ريال.

وجاء الارتفاع بدعم من سهم "الراجحي" بشكل أساسي الذي استحوذ على ربع سيولة السوق تقريبا تفاعلا مع التوزيعات النقدية وزيادة رأس المال. واقتربت السوق من الوصول لمتوسط 200 يوم عند 7960 نقطة التي عجزت السوق في الأشهر القليلة الماضية في تجاوزه رغم محاولات عدة، ودائما ما كانت السوق تتراجع بحدة عند هذه المستويات، ما يجعل المستويات الحالية منطقة مقاومة قد تشهد السوق فيه ضغوطا بيعية. إلا أن إعلانات التوزيعات النقدية والإفصاح عن نتائج إيجابية سيسهم في التصدي للبيوع خاصة في حالة نشاط السيولة الأجنبية في ظل ترقب للانضمام الفعلي للمؤشرات الدولية.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 7830 نقطة، واتجه نحو أعلى نقطة في الجلسة عند 7933 نقطة رابحا 1.32 في المائة، وأغلق عند 7932 نقطة بمكاسب 101 نقطة بنسبة 1.3 في المائة. وارتفعت السيولة 48 في المائة بنحو 908 ملايين ريال لتصل إلى 2.8 مليار ريال، بمعدل 33 ألف ريال للصفقة. بينما زادت الأسهم المتداولة 36 في المائة بنحو 26 مليون سهم، بمعدل تدوير 0.18 في المائة، أما الصفقات فقد ارتفعت 10 في المائة لتصل إلى 84 ألف صفقة.





أداء القطاعات

تراجعت سبعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية. وتصدر المتراجعة "إدارة وتطوير العقارات" بنسبة 0.6 في المائة، يليه "الصناديق العقارية المتداولة" بنسبة 0.44 في المائة، وحل ثالثا "المرافق العامة" بنسبة 0.35 في المائة. بينما تصدر المرتفعة "إنتاج الأغذية" بنسبة 2.2 في المائة، يليه "المصارف" بنسبة 1.9 في المائة، وحل ثالثا "المواد الأساسية" بنسبة 1.3 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 في المائة بقيمة 1.1 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 25 في المائة بقيمة 707 ملايين ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 9 في المائة بقيمة 249 مليون ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "الراجحي" بنسبة 5 في المائة ليغلق عند 92 ريال، يليه "متطورة" بنسبة 5 في المائة بقيمة 13.86 ريال، وحل ثالثا "المراعي" بنسبة 4.95 في المائة ليغلق عند 50.90 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الجزيرة ريت" بنسبة 3.4 في المائة ليغلق عند 13.72 ريال، يليه "صناعة الورق" بنسبة 2 في المائة ليغلق عند 13.50 ريال، وحل ثالثا "سدافكو" بنسبة 1.7 في المائة ليغلق عند 104.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الراجحي" بقيمة 631 مليون ريال بنسبة 23 في المائة، يليه "سابك" بقيمة 292 مليون ريال بنسبة 10 في المائة، وحل ثالثا "الإنماء" بقيمة 272 مليون ريال بنسبة 10 في المائة.

*وحدة التقارير الاقتصادية