"نمو" تتراجع إلى 2548 نقطة.. وقيمة التداولات تهبط 59 %

تراجعت السوق الموازية "نمو" بنسبة 0.66 في المائة لتغلق عند 2548 نقطة فاقدة 16.95 نقطة.
وانخفضت قيمة التداولات 59 في المائة إلى 1.2 مليون ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 5.3 ألف ريال. بينما تراجعت الأسهم المتداولة 67 في المائة إلى 62 ألف سهم، بمعدل تدوير 0.37 في المائة. أما الصفقات فانخفضت 43 في المائة إلى 216 صفقة. وتراجعت أربعة أسهم واستقرت البقية،
وتصدر المتراجعة "الكثيري" بنسبة 8.7 في المائة ليغلق عند 52 ريالا، يليه "بحر العرب" بنسبة 4.6 في المائة ليغلق عند 13.34 ريال، وحل ثالثا "أبو معطي" بنسبة 0.66 في المائة ليغلق عند 12.12 ريال. وكان الأعلى تداولا "ثوب الأصيل" بقيمة 365 ألف ريال، يليه "الكثيري" بقيمة 207 آلاف ريال، وحل ثالثا "بحر العرب" بقيمة 195 ألف ريال.
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