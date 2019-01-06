ذكر كبير موظفي البيت الأبيض اليوم الأحد أن إغلاق الحكومة الاتحادية الأمريكية الذي يدخل حاليا أسبوعه الثالث قد "يستمر لفترة أطول كثيرا".
لكن ميك مولفاني أثار كذلك احتمال تغيير مواد البناء التي تستخدم لتشييد جدار حاجز على الحدود مع المكسيك من أجل الوصول إلى تسوية بين الرئيس دونالد ترامب والديمقراطيين.
وقال مولفاني في مقابلة مع شبكة (إن.بي.سي) إن ترامب يدرس قبول تمويل بناء سياج حديدي على الرغم من تعهده الانتخابي بأن الجدار سيكون خراسنيا.
وأضاف مولفاني الذي يرأس أيضا مكتب الإدارة والميزانية "وإذا تعين عليه التخلي عن جدار خرساني واستبدله بسياج حديدي كي يتسنى للديمقراطيين القول: أترون؟ لم يعد يبني سياجا... فيجب أن يساعدنا هذا في المضي في الاتجاه الصحيح".
وأفاد مولفاني بأن المفاوضات بين العاملين معه والديمقراطيين في الكونجرس انحصرت في طلبات فنية بعدما التقى الجانبان صباح أمس السبت.
وقال "أعتقد أن هذا سيستمر لفترة أطول كثيرا. أعتقد أن هذا متعمد".
وأغلقت قطاعات كبيرة من الحكومة الاتحادية في 22 ديسمبر كانون الأول بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالب ترامب بناء جدار. ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
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- تحويل الجدار مع المكسيك من بناء خرساني إلى سياج حديدي قد ينهي الإغلاق الحكومي الأمريكي
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