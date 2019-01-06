مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على ارتفاع

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,330.76 بارتفاع قدره 5.00 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 816.24 بارتفاع قدره 22.47 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة، مليونين و395 ألف و800 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 582 ألف و329 دينار بحريني تم تنفيذها من خلال 59 صفقة.