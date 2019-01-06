صندوق النقد : المؤشرات المالية تشير إلى بوادر أزمة عالمية جديدة

حذر صندوق النقد الدولي مؤخرا من عدد من المؤشرات الاقتصادية المقلقة خلال 2019 فيما رجح خبراء أن يشهد العام الجديد انهيارا ماليا على غرار ما حصل في سنة 2008. وحذر صندوق النقد الدولي من تفاقم المديونية العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي لكن هذا الوضع "غير المطمئن" يجد تفسيره في عدة أسباب عوامل بحسب "سكاي نيوز".

ويرى محللون أن بداية العام ليست مؤشرا دقيقا على الدوام إذ غالبا ما تبدأ الاقتصادات الكبرى عامها بشيء من الهبوط لكنها تعود إلى الإقلاع والنمو في وقت لاحق وهذا الأمر حصل على نحو ملحوظ في 2016. واستفاد الاقتصاد العالمي من دفعة مهمة بعد 2014 إثر هبوط أسعار البترول إلى مستويات غير مسبوقة لكن هذا الأمر تم على حساب الدول المصدرة للنفط كما أن هذه الدفعة لم تستمر طويلا. ولم يشهد عاما 2017 و 2018 أداء اقتصاديا مشجعا باستثناء أمريكا حيث أدت سياسة ترامب الضريبية إلى تحفيز الاستهلاك وسط بيانات مشجعة للأسواق والوظائف.