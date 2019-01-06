أولى مفاجآت كأس آسيا.. الأردن تهزم أستراليا حاملة اللقب

حقق منتخب الأردن المفاجأة بالفوز 1-صفر على أستراليا حاملة اللقب في افتتاح منافسات المجموعة الثانية بكأس آسيا لكرة القدم في الإمارات اليوم الأحد.

وسجل أنس بني ياسين هدف الأردن الوحيد بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية متقنة من موسى التعمري في الدقيقة 26.

وسدد يوسف الرواشدة كرة قوية في بداية اللقاء أنقذها الحارس ماثيو رايان وردت أستراليا بفرصة عن طريق تسديدة من أوير مابيل تصدى لها الحارس عامر شفيع.

وبعد التقدم بالهدف الأول سدد بهاء عبد الرحمن ركلة حرة ارتدت من العارضة ليهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للمنتخب الملقب باسم "النشامى".

وضغطت أستراليا بقوة بحثا عن التعادل بعد إجراء تغييرين في أول عشر دقائق من الشوط الثاني وكاد مابيل أن يسجل بعد تسديدة قوية ارتدت من القائم.

وتابع جيمي مكلارين الكرة المرتدة لكنه أخفق في إدراك التعادل في الدقيقة 78. وقبل ثماني دقائق من النهاية ارتقى البديل جاكسون إيرفين لكرة عرضية لكنه وضع الكرة برأسه بجوار المرمى.

وأرسل البديل كريس إيكونوميديس كرة عرضية من داخل المنطقة وأفلتت من يد الحارس شفيع، الذي حظي بدعم كبير من المشجعين، لكن الدفاع الأردني أبعدها ببسالة.

واعتقدت أستراليا أنها كسرت أخيرا صمود الأردنيين بعدما سدد مكلارين داخل المرمى لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل وسط حماس هائل من مشجعي الأردن في الدقيقة 86.

وسقط أكثر من لاعب أردني في الدقائق الأخيرة لتهدئة إيقاع اللعب الأسترالي السريع وخرج سعيد المرجان بداعي الإصابة.

وعلى عكس سير اللعب شن الأردن هجمة مرتدة سريعة وانطلق البديل أحمد عرسان من قبل منتصف الملعب قبل أن يسدد الكرة في الشبكة الخارجية لمرمى أستراليا بالدقيقة 90.

واحتسب الحكم العماني أحمد الكاف خمس دقائق كوقت بدل ضائع لكن صمود دفاع الأردن وإنقاذ الحارس شفيع فرصتين متتاليتين في الهجمة الأخيرة أبقى النتيجة دون تغيير.

وسيلعب الأردن مع سوريا في الجولة الثانية من المجموعة الثانية يوم الخميس بينما تلتقي أستراليا مع المنتخب الفلسطيني في اليوم التالي.