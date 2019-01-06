"ستاد راشد بن مكتوم" يعلن جاهزيته لإنطلاق مشوار الأخضر في مونديال آسيا

أصبح ستاد راشد بن مكتوم في دبي جاهزا لاستقبال أول مباراة للأخضر السعودي في مشواره الآسيوي عندما يواجه منتخب كوريا الشمالية بعد غدا الثلاثاء ضمن مباريات المجموعة الخامسة. ويتسع الملعب لنحو 15 ألف متفرج مع وجود تجهيزات كبيرة للجماهير والإعلاميين في الملعب.