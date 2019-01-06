الأسهم السعودية تغلق مرتفعة أكثر من 100 نقطة بتداولات 2.7 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعا 101 نقطة ليقفل عند مستوى 7932 نقطة وبتداولات بلغت قيمتها 2.7 مليار ريال. وبلغ عدد الأسهم المتداولة 98 مليون سهم تقاسمتها 84 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم الراجحي والمتطورة والمراعي الأكثر ارتفاعا أما أسهم الجزيرة ريت وصناعة الورق وسدافكو فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.14% و 3.38%. فيما كانت أسهم الإنماء وكيان والراجحي الأكثر نشاطا بالكمية كما كانت أسهم الراجحي وسابك والإنماء الأكثر نشاطا في القيمة.