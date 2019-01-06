أعلنت شركة الكثيري القابضة توقيع عقد مشروع تأمين مصدات خرسانية للقوات الجوية الملكية السعودية مع شركة مساندة الامداد المحدودة المملوكة بالكامل لها لتأمين وتوريد 5000 مصدة خرسانية طبقا لمخططات الإدارة الهندسية والأشغال بالقوات الجوية الملكية السعودية بقيمة 10.416.000 ريال لمدة 90 يوم من تاريخ استلام موقع العمل وسيظهر الأثر المالي لهذا العقد خلال الربعين الأول والثاني من 2019.
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- "الكثيري" : تأمين 5000 مصدة خرسانية لوزارة الدفاع بنحو 10 ملايين ريال
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