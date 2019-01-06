اعلنت شركة سوليدرتي السعودية للتكافل للمستثمرين والعموم استلامها خطاب مؤسسة النقد والمتضمن توجيه انذار نهائي للشركة بشأن ما لاحظته المؤسسة من استمرار تعامل الشركة مع عدد من شركات المهن الحرة بعد انتهاء تصريح المؤسسة الخاص بهذه الشركات. وأوضحت الشركة في بيان لها أن الخطاب تضمن أيضا أنه يجب على الشركة القيام باتخاذ إجراءات تصحيحية تضمن عدم العودة لمثل تلك المخالفات وتزويد المؤسسة بها خلال عشرين يوم عمل. وبينت أنه في حال عدم الالتزام بذلك خلال المدة المحددة فإن المؤسسة سوف تتخذ إجراء أو أكثر من الإجراءات النظامية ضد الشركة، وذلك وفقاً لما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني والتي من ضمنها منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
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- مؤسسة النقد توجه إنذار نهائي لـ "سوليدرتي تكافل" لتعاملها مع شركات المهن الحرة بعد انتهاء التصريح
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