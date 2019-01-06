أسمنت حائل تعلن استقالة عضو مجلس الإدارة

أعلن شركة أسمنت حائل عن إستقالة عضو مجلس الإدارة ممدوح سعود دخيل الشرهان (عضو غير تنفيذي) من عضويته في مجلس إدارة الشركة التي بدأت بتاريخ 30 نوفمبر 2018م ، تقدم ممدوح الشرهان باستقالته بتاريخ 3 يناير 2019م وتم قبولها بالتمرير من قبل مجلس الإدارة بتاريخ 4 يناير 2019م على أن تسري في نفس تاريخ قبولها، وتعود أسباب الإستقالة لظروف العضو وارتباطاته العملية.
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