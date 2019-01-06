مجلس إدارة «الراجحي» يوصي بزيادة رأس المال إلى 25 مليار ريال

قرر مجلس إدارة مصرف الراجحي التوصية إلى الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأس المال من 16.25 مليار ريال إلى 25 مليار ريال بنسبة زيادة 53.8 في المائة عبر منح سبع أسهم مجانية لكل 13 سهما مملوكة.

وبحسب بيان للمصرف، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين بسجل المصرف بنهاية يوم انعقاد الجمعية غير العادية التي سيتم تحديد موعدها لاحقا بعد أخذ موافقات الجهات الرسمية، حيث ستتم الزيادة من خلال رسملة مبلغ 8.75 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة.

وقال عبد الله سليمان الراجحي رئيس مجلس إدارة مصرف الراجحي، إن مجلس إدارة المصرف أوصى إلى الجمعية العامة العادية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2018 قدرها 3.656 مليار ريال بواقع 2.25 ريال للسهم الواحد وبنسبة 22.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم وستكون الأحقية لمالكي السهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

وسبق للمصرف توزيع أرباح نقدية صافية قدرها 3.25 مليار ريال عن النصف الأول من 2018 للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي وافق 18 تموز (يوليو) 2018 بواقع ريالين للسهم الواحد بما يمثل 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، وبذلك يبلغ صافي الأرباح الموزعة لمساهمي المصرف للسنة المالية المنتهية في 31 كانون الأول (ديسمبر) 2018 نحو 6.906 مليار ريال، بواقع 4.25 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 42.5 في المائة من القيمة الاسمية للسهم.

وأكد الراجحي أن زيادة رأس المال تأتي تتويجا للنتائج التي حققها المصرف خلال الأعوام القليلة الماضية، التي تمثلت في النمو في عمليات وخدمات المصرف المتنوعة، لافتا إلى أن مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية حريصان على تنفيذ استراتيجيات تضمن مصالحه وتعزز تقدمه.

وقال إن هذه الخطوة تتسق أيضا مع "الرؤية السعودية" وتطلعات الحكومة ببناء وتنمية مؤسسات مصرفية عملاقة.

وأشار إلى أن هاتين الخطوتين تؤكدان قوة مركز المصرف المالي المتنامي وحرصه على تنمية استثمارات المساهمين، ما مكنه من تحقيق أهدافه وزيادة رأس المال، الأمر الذي يؤكد نجاح السياسات المالية جنبا إلى جنب مع تحقيق أعلى معدلات الأداء في القطاع المصرفي السعودي.