سافكو تعلن التوقف المجدول لمصنع الأمونيا "سافكو3"

أعلنت شركة الأسمدة العربية السعودية (سافكو) عن التوقف المجدول لمصنع (سافكو 3)، ابتداءً من 05 جمادى الأولى 1440هـ (حسب تقويم ام القرى) الموافق 11 يناير 2019 م لمدة 117 يوماً، وذلك لتنفيذ مشروع تحسين الاعتمادية لمصنع الأمونيا سافكو 3، وإجراء أعمال الصيانة الدورية لمصنعي الأمونيا واليوريا سافكو 3، علماً بأن الأثر المالي المتوقع من جراء هذا التوقف حسب متوسط الأسعار يقدر بـ 121 مليون ريال سعودي.

وسوف يظهر الأثر المالي لهذا التوقف خلال الربع الأول والربع الثاني من العام 2019 م. وستعمل الشركة على الحد من هذا الأثر المالي بالاستخدام الأمثل للمخزون المتوفر لديها. تجدر الإشارة بأن مشروع الاعتمادية يهدف الى تحسين كفاءة استغلال الطاقة ورفع موثوقية المصنع وسيضيف بمشيئة الله ما مقداره (100,000) طن متري سنوياً للطاقة الإنتاجية الحالية لمصنع الأمونيا سافكو 3 وتعتبر مشاريع الاعتمادية أحد ركائز استراتيجية سافكو 2025 والمفصح عنها في تقارير مجلس الإدارة السنوية.