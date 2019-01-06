بعد مقتل 4 أشخاص ... انقشاع العاصفة بابوك عن سماء تايلاند

ذكرت هيئة الأرصاد الجوية التايلاندية اليوم الأحد أن عاصفة بابوك، التي أودت بحياة أربعة أشخاص على الأقل، تراجعت من منخفض استوائي إلى نظام ضغط منخفض، قبل أن تنقشع بعد أقل من يومين من وصولها إلى اليابسة في جنوبي تايلاند. وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن ثلاثة من القتلى سقطوا في ناخون سي ثامارات، وهو الإقليم الأكثر تضررا من العاصفة حيث دمر ما لا يقل عن 60 منزلا، في حين أن الضحية الأخرى عثر عليه في إقليم باتاني. ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الغزيرة والرياح العاصفة في المنطقة الجنوبية العليا من تايلاند، وفقا لما ذكرته الهيئة. ولم تتأثر المنطقتين السياحيتين، بوكيت وكرابي، إلى حد كبير، حيث قامت البحرية التايلاندية في وقت متأخر من يوم السبت بإرسال مئات السياح الذين تم إجلاؤهم من جزيرة كوه رشا كإجراء احتياطي إلى بوكيت.