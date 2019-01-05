أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير



نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري لنادي الفروسية ، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض مساء اليوم، حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير "كأس الوفاء" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصول سموه ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، كان في استقباله الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير مستشار خادم الحرمين الشريفين ، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين ، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية ، والأمير عبدالله بن خالد بن سلطان المستشار بالديوان الملكي عضو مجلس إدارة نادي الفروسية، ومدير عام نادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصول سموه عزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محـــمد بن سعــــود الكبير ومسافته 2000 متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات الفئة الثانية ، وجائزته 500 ألف ريال ، وتمكن الجواد "بإذن الله" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول .

وفي نهاية الشوط سلم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير الرياض الكأس للأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز .

وفي ختام الحفل عزف السلام الملكي .

حضر حفل السباق الأمير فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير والأمير عبدالعزيز بن محمد بن سعود الكبير والأمير محمد بن فهد بن سعود الكبير والأمير بدر بن محمد بن سعود الكبير وأصحاب الأمراء وعدد من المسؤولين.