ألمانيا: مطالبات بزيادة القدرات الدفاعية ضد الهجمات الإلكترونية

طالب رئيس مجلس الأمن الإلكتروني في ألمانيا بزيادة القدرات الدفاعية في مواجهة الهجمات الإلكترونية، وذلك على خلفية واقعة تسريب معلومات شخصية لمئات من أعضاء الحكومة ونواب البرلمان والساسة البارزين في البلاد، بحسب "الألمانية".

وكشف النقاب الخميس عن تمكن مجهول من تسريب كمية ضخمة من المعلومات الخاصة بمئات من الساسة والشخصيات البارزة في ألمانيا عبر حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وشملت المعلومات المسربة خطابات خاصة وبيانات بالحسابات المصرفية وأرقام هواتف نقالة وغيرها.

وقال هانز - فيلهلم دون، رئيس المجلس، إن الهدف يجب أن يتمثل في تسريع وتيرة اكتشاف هذه الهجمات وتحديد هوية مرتكبيها على نحو فعال، والتمكن من ملاحقتهم جنائيا.

وأوضح أن هذه الواقعة تظهر مدى خطورة وجدية الأخطار التي ينطوي عليها الفضاء الإلكتروني، ورأى أن الشبكات المتقدمة عالميا يمكن إساءة استخدامها لتنفيذ مثل هذه الحملات والتسبب في أضرار كبيرة، ليس للشركات فحسب، بل للأنظمة السياسية ولا سيما الديمقراطية والمجتمع.

وتأسس مجلس الأمن الإلكتروني في آب (أغسطس) 2012 وهو جمعية مسجلة، والمجلس محايد سياسيا، ويقوم بتقديم المشورة إلى الشركات والهيئات والسياسيين صناع القرار في مجال الأمن الإلكتروني.