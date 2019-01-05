زوجان يفوزان بـ 145 مليون دولار ولا يهتمان

يبعث أول تصرف أقدم عليه زوجان، بعد إعلان فوزهما بجائزة اليانصيب الكبرى في المملكة المتحدة، على الاستغراب الشديد، حيث يبدو كأن الفائزين لم يعيرا مبلغ الـ145 مليون دولار أي اهتمام، بحسب "سكاي نيوز".

ولم يصدق الزوجان، اللذان يعيشان في مقاطعة أرماج في إيرلندا الشمالية، في البداية أنهما سيبدآن عام 2019 بثروة مالية ضخمة تبلغ قيمتها نحو 115 مليون جنيه استرليني "ما يعادل 145 مليون دولار".

وكانت الجائزة الكبرى من نصيب باتريك كونولي رجل الأعمال وزوجته المعلمة فرانسيس كونولي، اللذين تم تقديمهما، الجمعة، لوسائل الإعلام، خلال مؤتمر صحافي.

وقال الفائزان إن أول ما قاما به بعد إعلان فوزهما هو تناول كوبين من الشاي وكتابة قائمة بالأشخاص الذين سيشاركونهم الثروة الجديدة، وبعدها خلدا إلى النوم، وكأن شيئا لم يحدث.

وأضاف باتريك "جلسنا مدة طويلة صامتين، لم نصدق أننا فزنا. لم نكن نعرف ما يجب فعله أو كيف نتصرف".