خبراء: لا دليل على خطر استخدام الأطفال الهواتف الذكية والكمبيوتر

قالت توصيات أعدها خبراء في طب الأطفال، إن الاعتقاد السائد بأن هناك خطرا على الأطفال من استخدام الأجهزة الإلكترونية ذات الشاشات المضيئة لا يستند إلى أدلة علمية كافية، بحسب الـ"بي بي سي".

وأشارت إلى أنه ليس على الوالدين القلق بشأن استخدام الأطفال الشاشات طالما أنهم يتابعون أوقات استخدام الأطفال لهذه الأجهزة.

ورغم أن هذه التوصيات لم تحدد مدة زمنية معينة للجلوس أمام أجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، فإنها نصحت بعدم استخدامها في الساعات التي تسبق وقت النوم مباشرة.

وقال خبراء "من المهم ألا يأتي استخدام هذه الأجهزة على حساب ساعات النوم، والتمرينات الرياضية، أو قضاء الوقت مع الأسرة".

وتناولت التوصيات بالنقد مراجعة الأدلة العلمية على الأضرار المحتملة لاستخدام الأطفال الشاشات في بحث نشر تزامنا معها، ما أثار جدلا حول ما إذا كان ينبغي وضع قيود على استخدام الأطفال للأجهزة ذات الشاشات.

في غضون ذلك، نشرت دراسة منفصلة رجحت أن فرص ظهور أعراض الاكتئاب لدى الفتيات في سن الـ14 بسبب استخدام مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي تصل إلى ضعف تلك الفرص لدى الفتيان.

وأصدرت الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل، التي تشرف على تدريب إخصائيي الأطفال، توصيات لمن هم دون سن الـ 18 تضمنت أنه لا وجود لأدلة علمية كافية على أن قضاء الوقت أمام الشاشات "مضر بالصحة" كما يزعم البعض.

وكشفت مراجعة الأدلة وجود علاقة بين المعدلات المرتفعة لاستخدام الشاشات والإصابة بالسمنة والاكتئاب.

لكن التوصيات الصادرة عن الكلية الملكية رجحت أنه من غير المؤكد أن تكون للمعدلات المرتفعة لاستخدام الشاشات علاقة بهذه المشكلات، كما لا تتوافر أدلة على أن من يعانون هذه المشكلات الصحية يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات.