الذكاء الاصطناعي.. تحفيز لمستقبل الشركات المالي ومضاعفة الأرباح

قال لـ"الاقتصادية" مختصون، إن الذكاء الاصطناعي أسهم في مضاعفة أرباح الشركات بعد أن استفادت من التقنية في تحليل البيانات لكسب عملاء جدد والتواصل معهم، فضلا عن تقليل التكلفة بتوظيف التكنولوجيا في الأعمال والوظائف الروتينية.

وأوضحوا أن الشركات الكبرى تنافست في الاستحواذ على التطبيقات الحديثة، بغرض تقليل التكاليف عن طريق جمع وتحليل البيانات بعد أن أثبتت التكنولوجيا قدرتها الفائقة في هذا المجال.

وأوضح محمد العمران المحلل الاقتصادي، أن الذكاء الاصطناعي يستخدم حاليا في المجال المصرفي لكشف الاحتيال المالي بسبب التوسع في التجارة الإلكترونية، وأيضا في مجالات تداول الأسهم بسبب سرعة الحواسيب الكبيرة.

وأضاف، أن الذكاء الاصطناعي تطور بشكل متسارع بنسبة فاقت الـ 200 في المائة خلال العامين الماضيين وأثبت نجاحه مثل تجربة "أوبر" التي اعتمدت على التطبيقات الذكية، متوقعا أن يسهم في رفع ربحية الشركات مع تطوير مزيد من التطبيقات الحديثة.

من جانبه قال عبدالمنعم عداس المحلل الاقتصادي، إن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تطوير آلات ذكية تطور نفسها بشكل ذاتي، إضافة إلى تطوير مجال الأوامر الصوتية في الهواتف الذكية، والسيارات لمنع الاصطدام والتحكم في السرعة.

وبين عداس أن هناك شركات ركزت على أساسيات خدمة العملاء عبر تصميم روبوتات محادثة حسب الطلب لعملاء أفراد، وهي تفهم المحادثات وتجري أبحاثا في مجالات متعددة، وتقدم خوارزميات لتعلم الآلات تسمح بتحليل الأنماط وتصنيفها، والترجمة التي اقتربت من ترجمة الإنسان.

بدوره أوضح محمد الغامدي المحلل الاقتصادي، أن التسويق الرقمي يعمل على زيادة المبيعات والعوائد، واستهداف العملاء بدقة وذكاء، وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي في إدارة علاقات العملاء بهدف زيادة الإنتاجية، والارتقاء بكفاءة فرق المبيعات، مثل محركات التوصية في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحليل سلوك العميل للتنبؤ والتوصية بالمنتجات.

وأشار إلى أن التقنيات الحديثة قدمت إسهامات كبيرة في كثير من الدول، حيث زاد اعتماد الشركات الصغيرة والمتوسطة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في أدواتها البرمجية، للمساعدة في تحليل رسائل البريد الإلكتروني، وتطوير خدمات المبيعات وتحليل البيانات.