ثلاثة أرباع الفرنسيين غير سعداء بحكومة ماكرون

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه أمس أن ثلاثة أرباع الشعب الفرنسي ليس سعيدا بالطريقة التي يدير بها الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته البلاد، وأن الأغلبية تريد أن ترى مزيدا من الإجراءات لتحسين دخول الأسر.

وبحسب "رويترز"، هزت موجة من احتجاجات "السترات الصفراء" في الشوارع خلال الشهرين الماضيين رئاسة ماكرون، الأمر الذي أجبره على تقديم تنازلات سياسية شملت إلغاء زيادة مزمعة على ضريبة الوقود لمحاولة نزع فتيل الغضب من أزمة محسوسة في ميزانيات الأسرة.

وفي مواجهة التحدي الأصعب في فترة رئاسته التي بدأت قبل 20 شهرا، تعهد ماكرون منذ ذلك الحين بالمضي قدما في تعهدات الإصلاح الأخرى، مثل التعامل مع إعانات البطالة أو إصلاح الخدمة المدنية، حتى مع استمرار حركة الاحتجاج.

وقال 25 في المائة فقط ممن استطلعت مؤسسة أودوكسا ومؤسسة دنتسو الاستشارية لمصلحة إذاعة فرانس إنفو وصحيفة "فيجارو"، إنهم راضون عن إجراءات الحكومة الفرنسية منذ صعود ماكرون للسلطة في منتصف 2017.

وشمل الاستطلاع 1004 أشخاص وأجري يومي الثاني والثالث من الشهر الجاري مقارنة باستطلاع أجري في نيسان (أبريل) 2018 عندما ذكر 59 في المائة من الذين شملهم الاستطلاع أنهم ليسوا سعداء بأداء الحكومة مقابل 75 في المائة الآن.

وجاء في استطلاع الرأي أن أهم أولوية سياسية لدى 54 في المائة من الفرنسيين كانت إيجاد تدابير لتعزيز القوة الشرائية، في حين تراجع خفض البطالة، الذي كان مصدر القلق الأول، إلى المركز الرابع.

ومن ناحية أخرى تراجع التأييد لاحتجاجات "السترات الصفراء"، التي تسببت في تعطل مظاهر الحياة في العاصمة باريس ومدن كبرى أخرى، في هذا الاستطلاع مقارنة باستطلاعات أخرى سابقة، ولا سيما بعد محاولة ماكرون تلبية بعض مطالب المحتجين.

ويعتقد 55 في المائة ممن شملهم الاستطلاع أن الاحتجاجات يجب أن تستمر، مقارنة بنحو 54 في المائة في 11 كانون الأول (ديسمبر) و66 في المائة في 22 تشرين الثاني (نوفمبر) بعد فترة وجيزة من اندلاع الحركة.