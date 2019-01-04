ترمب يحمل الديمقراطيين مسؤولية خسائر سوق الأسهم

ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب باللوم في خسائر سوق الأسهم الأخيرة على استعادة الديمقراطيين السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وبحسب "رويترز"، عانت الأسهم الأمريكية خسائر حادة في الفترة الأخيرة، حيث فقد "داو جونز" نحو 660 نقطة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.

وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة له عبر "تويتر"، أمس "قلت مرارا، إنه إذا استولى الديمقراطيون على مجلس النواب أو الشيوخ فسيحدث خلل في الأسواق المالية".

وتابع ترمب "الجمهوريون فازوا في مجلس الشيوخ، وهم فازوا في مجلس النواب، لكن ستستقر الأمور".

ودخلت الحكومة الأمريكية في إغلاق جزئي منذ يوم 22 كانون الأول (ديسمبر) نتيجة للخلاف بين الديمقراطيين في الكونجرس والرئيس الأمريكي بشأن خطط التمويل الخاصة بناء الجدار العازل مع المكسيك.

وأقر المشرعون الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي أمس حزمة من مشاريع القوانين لإعادة فتح ما يقرب من ربع مؤسسات الحكومة الأمريكية المغلقة.

وأقر مجلس النواب، الذي تترأسه حاليا نانسي بيلوسي، ستة مشاريع قوانين لتمويل الحكومة لعام 2019 ومشروع قانون إضافي لتمويل وزارة الأمن الداخلي حتى الثامن من شباط (فبراير).

ولم يتضح ما إذا كان مجلس الشيوخ سينظر في التشريع، وكان البيت الأبيض قد هدد بالفعل باستخدام حق النقض "فيتو" ضد مشاريع القوانين التي لا تتضمن تمويلا للجدار الحدودي الذي يطالب به الرئيس دونالد ترمب على حدود بلاده مع المكسيك.

من جهة أخرى، وظف أصحاب الأعمال الأمريكيون أكبر عدد في عشرة أشهر خلال كانون الأول (ديسمبر)، بينما زادوا الأجور على نحو قد يسهم في تهدئة تنامي مخاوف بشأن متانة الاقتصاد في الآونة الأخيرة على نحو تسبب في اضطراب أسواق المال.

ويمثل تقرير التوظيف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية تناقضا صارخا مع تقارير صدرت هذا الأسبوع تُظهر انكماش أنشطة المصانع الصينية للمرة الأولى في 19 شهرا خلال كانون الأول (ديسمبر) وضعف أنشطة التصنيع في أنحاء أوروبا وآسيا.

وزادت الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية 312 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ شباط (فبراير)، كما كانت هناك زيادات بوجه عام في التوظيف الشهر الماضي.

وجرى تعديل بيانات تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) لتظهر إضافة 58 ألف وظيفة فوق التقديرات السابقة.

ووفر الاقتصاد 2.6 مليون وظيفة العام الماضي مقارنة بـ 2.2 مليون في 2017.

وزاد متوسط الأجر في الساعة 11 سنتا، أو ما يعادل 0.4 في المائة، في كانون الأول (ديسمبر) بعد أن ارتفع 0.2 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر)، ودفع ذلك الزيادة السنوية للأجور إلى 3.2 في المائة، وهو معدل مماثل للزيادة المسجلة في تشرين الأول (أكتوبر)، من 3.1 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

وارتفع معدل البطالة إلى 3.9 في المائة من قرب أدنى مستوى في 49 عاما عند 3.7 في المائة في تشرين الثاني (نوفمبر).

ودفعت زيادة الوظائف في كانون الأول (ديسمبر) إجمالي التوظيف في الولايات المتحدة فوق 150 مليون وظيفة للمرة الأولى.