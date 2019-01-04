لندن تحذر موسكو من تلاعب دبلوماسي بعد اتهام استخدام بريطاني أمريكي "بالتجسس"

حذر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت موسكو من استخدام الضابط السابق في البحرية بول ويلان الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والبريطانية ومتهم ب"التجسس"، في "لعبة شطرنج دبلوماسية". وقال هانت للبي بي سي "لن نقبل باستخدام أشخاص في لعبة شطرنج دبلوماسية". وأضاف "نحن قلقون جدا بشأنه وبشأن عائلته".
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