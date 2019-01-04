انخفاض البطالة في ألمانيا إلى معدل غير مسبوق في 2018

رغم الزيادة الطفيفة في عدد العاطلين عن العمل في ألمانيا الشهر الماضي إلى 21ر2 مليون شخص، فقد تراجع متوسط عدد العاطلين بأكبر اقتصاد في أوروبا خلال 2018 بأسره إلى رقم غير مسبوق بلغ 34ر2 مليون شخص.

وذكر مكتب التوظيف الاتحادي في مدينة نورنبرج اليوم الجمعة أن عدد الباحثين عن فرص عمل في ألمانيا خلال كانون أول/ديسمبر الماضي زاد بواقع 23 ألف شخص مقارنة بشهر تشرين ثان/نوفمبر، ولكنه جاء أقل بواقع 175 ألف شخص مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وارتفع معدل البطالة في كانون أول/ديسمبر بنسبة 1ر0 بالمئة إلى 9ر4 بالمئة. وبالنظر إلى عام 2018 بأكمله، انخفض معدل البطالة في ألمانيا إلى أدنى مستوى له منذ الوحدة الألمانية.

وأوضح مكتب التوظيف الاتحادي أن 34ر2 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل خلال 2018 ، في انخفاض بواقع 193 ألف شخص عن العام السابق.

وأضاف مكتب التوظيف أن متوسط معدل البطالة انخفض بنسبة 5ر0 بالمئة إلى 2ر5 بالمئة بالنسبة للعام بأكمله.