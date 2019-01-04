الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم بفعل مباحثات تجارية جديدة

بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سالق من اليوم أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

وارتفع الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء "مباحثات إيجابية وبناءة" مع نظرائه الصينيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين نحو 0.7 بالمئة مسجلا 803.50 دولار للأوقية.

وانخفض البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1262.50 دولار للأوقية.