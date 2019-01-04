أسهم اليابان تتراجع بفعل مخاوف بشأن النمو

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم في أولى جلسات التداول هذا العام مع تضرر قطاع التكنولوجيا من أسهم أبل، ووسط إشارات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة والصين.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي منخفضا 2.26 بالمئة إلى 19561.96 نقطة، بعدما خسر ما يصل إلى 3.86 بالمئة، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون استيعاب أنباء تصب في اتجاه الهبوط منذ بداية العام.

وساعد ارتفاع الأسهم الصينية المؤشر نيكي على تقليص بعض خسائره، لكن ذلك الارتفاع لم يكف لقيادة الأسهم اليابانية إلى الصعود.

وافتتحت الأسواق اليابانية للمرة الأولى في 2019 اليوم بعدما كانت مغلقة بمناسبة عطلات العام الجديد.

وخسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.53 بالمئة، مسجلا 1471.16 نقطة.