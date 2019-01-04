وول ستريت تهبط أكثر من 2% بفعل مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم ، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 أكثر من اثنين بالمئة، بعد صدور بيانات تظهر تباطؤ نشاط المصانع الأمريكية في أعقاب تحذير بشأن الإيرادات من شركة أبل، مما أجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

ووفقا لأحدث البيانات المتاحة، انخفض المؤشر داو جونز الصناعي 660.02 نقطة أو 2.83 بالمئة إلى 22686.22 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 57.19 نقطة أو 2.28 بالمئة إلى 2452.84 نقطة.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 185.10 نقطة أو 2.78 بالمئة إلى 6480.84 نقطة.