ما أفضل وما أسوأ الأسهم الأمريكية أداء في 2018؟

أسدل المستثمرون الستار على عام متقلب وسلبي في النهاية بالنسبة للأسهم الأمريكية، وحان الوقت لتسليم الكؤوس اللامعة لأصحاب الأداء الرائع – وملاعق خشبية لأصحاب الأداء الرديء.

في سنة خطرة - عندما يصبح من الممكن أن تنخفض القيمة السوقية لشركة فيسبوك بأكثر من 120 مليار دولار في يوم واحد، في أكبر خسارة تشهدها أي شركة مدرجة في التاريخ الأمريكي - كانت هناك أيضا مكاسب كبيرة قد تحققت.

قال نيكولاس كولاس، المؤسس المشارك لشركة داتا تريك: "تعرضنا لمثل هذه الانتكاسات، لكن لا تزال هنالك أمور ناجحة. لو كان لديك مركز استثماري مناسب، لكان من الممكن أن تتغلب على السوق خلال ذاك العام".

سجلت شركة ميرك لصناعة الأدوية أفضل أداء لها من خلال كونها أحد أعضاء مؤشر داو جونز الصناعي، بعد أن برزت أسهم شركات الرعاية الصحية على أنها القطاع الفائز في السوق عام 2018.

نسب المستثمرون الفضل في تحقيق بعض المكاسب في الرعاية الصحية، إلى عملية تدوير جعلتهم يخرجون من أسهم شركات التكنولوجيا الأفضل أداء بشكل عام، ومن أسهم الشركات العملاقة التي تعرف باسم فانج "فيسبوك وأبل وأمازون ونيتفلكس و"ألفابت" الشركة الأم لجوجل".

قال مايكل أندرهيل، كبير الإداريين الاستثماريين في شركة كابيتال إنوفيشنز: "عندما بدأ مستثمرو التكنولوجيا بتفحص الأداء والقول إن وضع هذه الشركات هو أقصى ما نستطيع الوصول إليه، أرادوا أسهما ذات طابع دفاعي أكبر ولديها خصائص النمو، وتم تدوير رأس المال من قطاع التكنولوجيا إلى قطاع الرعاية الصحية".

لم تظهر أي جهود مهمة لكبح جماح أسعار الدواء، واستفادت المجموعة أيضا من احتمالية تقليل التنظيم.

شركتا ميرك وفايزر، اللتان تتفاخران بوجود خطوط قوية لأدوية جديدة، وهما في وضع تحقيق النمو من خلال الأشخاص الأكبر سنا، حققتا أعلى النقاط ضمن مؤشر داو من خلال تحقيق مكاسب بلغت 36 و21 في المائة لكل منهما، على التوالي.

عندما تعثرت شركات التكنولوجيا هذا العام، لم يكن السبب هو تداول شركات الفانج سيئ السمعة فحسب، فأسهم شركات أشباه الموصلات كانت تتسم بالتقلب، وبدورها للأذى خلال النصف الثاني من العام عندما صعَّدت كل من الصين والولايات المتحدة حرب الرسوم الجمركية التجارية، وبعد أن شعر المستثمرون بالقلق إزاء الطلب على الرقائق التي يعمل تطبيقها على تشغيل مجموعة كبيرة من المنتجات، تراوح بين أجهزة الآيفون والسيارات ذاتية القيادة.

الأمر اللافت للنظر تماما هو أن شركة أدفانسد مايكرو سستمز أنهت العام وهي على رأس مؤشر إس آند بي 500، بتحقيق مكاسب وصلت إلى 80 في المائة.

وصل سعر إغلاق سهمها 18.46 دولار، وهو نصف سعر الإغلاق المرتفع الذي سجلته في أيلول (سبتمبر) عند 34.14 دولار، لكنه كان كافيا للفوز في سباق وول ستريت عام 2018.

قال أندرهيل: "هم يواصلون امتلاك حصة سوقية يمكن الدفاع عنها وهامش يمكن الدفاع عنه. الأساسيات تتحدى الجاذبية في سنة اتسم فيها قطاع التكنولوجيا بالتقلبات الاستثنائية وعوامل اللبس".

مع تصاميمها الأخيرة للرقائق، تمكنت شركة أيه إم دي AMD أيضا بتحقيق ميزة تغلبت فيها على شركة إنتل المنافسة "بارتفاع بلغ 1.7 في المائة عام 2018) التي تأخرت في تحقيق التحول إلى تكنولوجيا الـ10 نانومتر.

الاستثمار في القنب دخل في التيار السائد عام 2018 عندما احتضن مستثمرو التجزئة والشركات ذات العلامات التجارية ذلك الاتجاه.

برزت شركة الإنتاج الكندية تيلراي كأول شركة في القطاع تتحول إلى شركة عامة في الولايات المتحدة، مع إدراجها في تموز (يوليو) الماضي ضمن مؤشر ناسداك، ارتفاعها لاحقا بنسبة تزيد على 300 في المائة يجعلها أفضل عملية اكتتاب أولي من حيث الأداء في الولايات المتحدة خلال العام - بأخذ التقلبات في الحسبان.

تم إدراج سهم شركة تيلراي بقيمة 17 دولارا، ووصلت إلى مستوى عال مقداره 300 دولار في أيلول (سبتمبر) الماضي، وأنهت عام 2018 عند نحو 70 دولارا للسهم. ماذا عن الشركات الأسوأ أداء؟ كان بنك جولدمان ساكس هو الأسوأ أداء ضمن مؤشر داو جونز لعام 2018، بعد أن خسرت أسهمه أكثر من ثلث قيمتها.

هنالك تفسيران لذلك. أولهما أن أداء جميع المصارف كان رديئا. خسر مؤشر المصارف في مؤشر إس آند بي 500 ما نسبته 15 في المائة خلال العام، مقابل أكثر من 6 في المائة بالنسبة للمؤشر الأوسع نطاقا. في العادة يكون أداء أسهم المصارف ضعيفا في مرحلة متأخرة من الدورة الاقتصادية وصوابا أم خطأ، تقول السوق إن هذا هو المكان الذي نحن فيه الآن.

بدأ عام 2018 بأمل أن ينخفض في النهاية منحنى العائدات - الفرق بين أسعار الفائدة على السندات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، وهو عامل أساسي في هوامش الربح التي تحققها المصارف.

سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، رغم أن عائداتها ارتفعت قليلا لمستوى أعلى من 3 في المائة، إلا أنها تراجعت مرة أخرى في نهاية العام. عانى بنك جولدمان أيضا مشاكل خاصة به خلال فضيحة صندوق آي إم دي بي 1MDB. بعد أن ساعد بنك جولدمان صندوق الاستثمار التابع للدولة الماليزية على إصدار مجموعتين من السندات في 2012 و2013، تمت سرقة جزء كبير من مبلغ 6.5 مليار دولار لمصلحة مسؤولين فاسدين.

تم توجيه الاتهام لاثنين من الموظفين السابقين في بنك جولدمان في الولايات المتحدة وماليزيا على علاقة بالقضية، الأمر الذي يزيد من شبح ليس فرض غرامات محتملة فحسب، بل بالتسبب في تدمير دائم للعلامة التجارية لبنك جولدمان.

كان من الممكن أن يذهب لقب كلب مؤشر داو إلى شركة جنرال إلكتريك، وهي شركة ذات اسم لامع يترادف مع الرأسمالية الأمريكية، باستثناء أن المسؤولين عن التقييم في المؤشر عملوا على إخراج شركة جنرال إلكتريك من القائمة منتصف العام. انخفضت أسهم هذا التكتل الصناعي 57 في المائة عام 2018، بعد أن واجه موجة من الصعوبات في قسم الطاقة الأساسي في الشركة، ومطلوبات عالقة من السابق في القسم المالي التابع للشركة.

جون فلانيري الرئيس التنفيذي غادر شركة جنرال إلكتريك فجأة، وكشفت الشركة النقاب عن تحقيق تجريه وزارة العدل، وخفضت توزيعات أرباح الأسهم إلى بنس واحد، الأمر الذي سبب أكبر الألم للجيش الكبير من مساهمي التجزئة.

قال كولاس: "كانت ذروة الدورة لشركة جنرال إلكتريك في السبعينيات. أخيرا وصلنا إلى النهاية الحقيقية لها. الشيء الأقرب إلى فكرة التكتل الآن هو شركة أمازون، بما لديها من الأتمتة المنزلية والتسوق والحوسبة السحابية، لكن كلها ترتبط معا من خلال التكنولوجيا الأساسية. لا يتوافر هذا النوع من التكتلات في المدرسة القديمة لنموذج التكتل، حيث في الأساس كانت الإدارة هي الميزة".

كما تراجعت أيضا عام 2018 أسهم شركات إدارة الأصول، بسبب ضغوط الرسوم المفروضة عليها من صناديق الأموال السلبية الرخيصة والأسواق المالية المتقلبة.

خسر مؤشر شركات إدارة الأصول الفرعي لمؤشر إس آند بي 500 أكثر من ربع قيمته هذا العام.

قلة من الشركات هي التي عانت اللطمات مثل إنفسكو، حيث انخفضت 54 في المائة.

هذه الشركة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها، دخلت هذا الخريف في منافسة مع الشركة المنافسة أوبنهايمر فاندز، بعد أن دفعت 5.7 مليار دولار في صفقة تسببت في رفع قيمة أصول شركة إنفسكو الإجمالية قيد الإدارة إلى 1.2 تريليون دولار، على افتراض أن الحجم والنطاق سيكونان من الأمور الضرورية للتغلب على التحديات التي تواجهها الصناعة في السنوات المقبلة.

شعر المستثمرون بالتخوف من التكلفة، وشككوا في تقديرات الوفورات في التكلفة، ما أدى إلى تراجع أسهم شركة إنفسكو 55 في المائة عام 2018.

قالت شركة كيف وبروييت ووودز في تقرير حول آفاق صناعة الاستثمار: "تشتد حدة الرياح المعاكسة التي تواجه شركات إدارة الأصول التقليدية المتوجهة نحو 2019، بالنظر إلى الضعف الذي أصاب العائدات على الأصول والطلب".

حيث إن هناك مزيدا من التقلبات في المرحلة المقبلة، فإن صناعة إدارة الأصول تجادل مرة أخرى بأن السنة المقبلة ستكون سوقا للمختصين بانتقاء الأسهم. من سيجد الأسهم التي ستكون فائزة في السنة المقبلة؟ ويستطيع أن يتجنب أن يكون كلب مؤشر داو في السنة المقبلة؟ سنرى.