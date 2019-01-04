"التنمية الاجتماعية" تستهدف رفع أعداد الجمعيات الخيرية إلى 40 % في 2030

تستهدف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رفع عدد الجمعيات الخيرية في السعودية بنسبة 40 في المائة ليصل إلى 1600 جمعية بحلول 2030 حيث يبلغ عدد الجمعيات الآن 900 جمعية فقط.

وقال يوسف السيالي مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في منطقة الرياض إن الجمعيات الخيرية في المملكة تتنوع ما بين التي تهتم بالجانب الصحي للأسرة، ومساعدة الأسرة المحتاجة في تأمين السكن، وتنفيذ برنامج تأهيل الأسر المنتجة لمساعدة الأسر للاعتماد على نفسها، إضافة إلى تأهيل وتطوير قدرات الشباب من الجنسين على اكتساب مهارات حرفية لمساعدتهم على الانخراط في سوق العمل.

وأشار إلى أن الجمعيات التخصصية ستكون أكثر استدامة مالية ولديها القدرة على التواؤم مع خطة الوزارة التي تستهدف إشراك القطاع غير الربحي في ابتكار الحلول، وتعزيز وتنمية المجتمع، مبينا أن الجمعيات الخيرية تستهدف تحويل أفراد المجتمع من متلقين للإعانات إلى منتجين.

وأفاد بأن الوزارة تعتزم حاليا التوجه إلى دعم الجمعيات التخصصية وليس الجمعيات العامة.

يشار إلى أن "التنمية الاجتماعية" تشرف على الجمعيات من خلال دعمها المادي والفني بهدف ضمان استدامتها، كما تعمل على توجيه خططها وبرامجها وفقا للسياسة العامة للوزارة، ووضع النظم واللوائح والمناهج التي تساعدها على تحقيق أعمالها.

وكذلك التشجيع على إنشاء الجمعيات الخيرية لتقديم المساعدة للفئات المستفيدة، بجانب جمعيات متخصصة في تقديم خدمات لإصلاح ذات البين، واستقبال وتوزيع الفائض من الأطعمة، كما أن هناك جمعيات متخصصة في الزواج والرعاية الأسرية.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أعلنت أخيرا، عن عزمها تأسيس صندوق لدعم الجمعيات الخيرية بقيمة مليار ريال، لتعزيز الاستدامة المالية والإدارية للجمعيات الخيرية في المملكة.