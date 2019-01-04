توقع تراجع حصة الصين من ناتج العالم بحلول 2040

بحلول عام 2040 ستُمثّل الصين 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي - على أساس معادِل القوة الشرائية - أي أقل من وزنها الحالي البالغ 19 في المائة، وذلك وفقاً لنيل شيرينج، كبير اقتصاديي المجموعة في شركة كابيتال إيكونوميكس، بعد أن تبلغ ذروتها نسبة 20 في المائة منتصف عقد عشرينيات الألفية.

الانعكاس الصغير المتوقع اللافت للنظر في صعود الصين العجيب منذ انفتاحها على العالم قبل 40 عاماً، يرجع إلى حد كبير إلى انخفاض متوقع بـ 12 في المائة في عدد سكانها الذين هم في سن العمل، بحلول عام 2040.

قال شيرينج: "عدد سكان الصين في سن العمل بلغ ذروته عام 2013، وستبدأ العمالة بالتقلص في وقت قريب ربما يكون هذا العام، وهو ما سيشكل رياحاً عكسية متزايدة بالنسبة للنمو الاقتصادي".

بالاقتران مع الرياح العكسية الهيكلية الأخرى – مثل طفرة الاستثمار المفرط التي عززت النمو في الأعوام الأخيرة، إلا أنها أدت إلى ضخ كثير من الموارد فوق الحد في أجزاء غير مُنتجة نسبياً من الاقتصاد – هذا يعني أن معدل النمو المُستدام في الصين سينخفض إلى 2 في المائة بحلول أواخر العشرينيات من الألفية، بحسب توقعات شيرينج.

علاوة على ذلك، تشير حسابات الشركة الاستشارية إلى أن عدد سكان الصين الذي يشيخ بسرعة، نتيجة سياسة الطفل الواحد فيها، وعدم توفير مخصصات تقاعدية في القطاع الخاص، يعني أنه من دون إصلاح فإنها في سبيلها إلى إنفاق 9.5 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على المعاشات التقاعدية، وهي شريحة أكبر مما هي في البلدان المتقدمة، مثل اليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بحلول عام 2050.

حققت الصين خطوات عجيبة منذ عام 1980، عندما كانت حصتها من الاقتصاد العالمي 2.3 في المائة من حيث معادِل القوة الشرائية، لكن رأي شيرينج أن هذا التقدم يتلاشى.

وقال: "في رأينا أن الصين ستخرج عن مسار التطور السريع الذي وضعته نجوم النمو الآسيوية، أي اليابان وكوريا وتايوان.

تُشير توقعاتنا إلى أن الصين ستبقى أكثر فقراً بكثير من جميع الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، حيث إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي فيها يبلغ نحو ثُلث ذلك الذي يتمتع به الفرد في الولايات المتحدة".

يُشير تحليل "كابيتال إيكونوميكس" إلى مستقبل صعب بالنسبة لكثير من بلدان الأسواق الناشئة. وفي حين أن كثيرا من خبراء الاقتصاد وصناع السياسة يعملون على افتراض أن البلدان النامية بشكل عام، ستعمل تدريجياً على تضييق فجوة الدخل بينها وبين الاقتصادات المتقدمة، بفضل النمو الأسرع في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن الشركة الاستشارية تُشير إلى أن التقارب سينقلب في الواقع على مدى الأعوام العشرين المقبلة في بعض البلدان.

تعتبر المكسيك البلد الرئيس الوحيد في أمريكا اللاتينية الذي من المرجح أن يزيد فيه نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، كنسبة من نصيب الفرد في الولايات المتحدة، من حيث معادِل القوة الشرائية في الفترة إلى 2040.

من المتوقع أن تتراجع البرازيل والأرجنتين بحسب هذا المقياس، حيث يتعرض نمو الإنتاجية إلى التقييد بسبب انخفاض معدلات الاستثمار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ضعف معدلات الادخار التي تعني أيضاً أن أسعار الفائدة الحقيقية، من المرجح أن تبقى عالية.

يقول شيرينج إن آفاق كولومبيا مظلمة بسبب أنها "من المقرر أن تستنفد النفط الخام، وهو موردها الرئيس، في غضون نحو خمسة أعوام".

من المتوقع أيضاً أن ينقلب التقارب في جنوب إفريقيا، بينما تحقق بقية بلدان جنوب الصحراء الكبرى "قليلا من التقدم من حيث التقارب مع الاقتصادات الأكثر تقدماً"؛ حيث يتعرض نمو الإنتاجية للعرقلة بفعل معدلات استثمار منخفضة ومؤسسات ضعيفة وانعدام التكامل القاري.

على الرغم من أن معدلات النمو الرئيسة في بلدان جنوب الصحراء الكبرى قد تبدو ثابتة، إلا أن نصيب الفرد من الدخل سيرتفع بسرعة أقل؛ حيث تتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع عدد سكان المنطقة من مليار هذا العام إلى 1.7 مليار عام 2037.

كما يتوقع شيرينج أيضاً ثبات نصيب الفرد من الدخل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كنسبة من نصيب الفرد في الولايات المتحدة على مدى العقدين المقبلين، إلا المغرب كاستثناء وحيد نجح في وضع نفسه في مكانة أحد مراكز التصنيع لأوروبا.

كذلك من المتوقع أن يتوقف تقارب الدخل في روسيا أيضاً، بسبب بيئة العمل الضعيفة واحتمال انخفاض أسعار النفط من حيث القيمة الحقيقية، على الرغم من أن بقية أوروبا الشرقية قد تحقق أداء أفضل، في الوقت الذي يتيح لها اندماجها في سلاسل التوريد في أوروبا الغربية، رفع الدخل بالنسبة إلى سلاسل التوريد في الغرب. ومن المتوقع أن تكون تركيا بقعة مُضيئة أخرى، بفضل زيادة مشاركة القوة العاملة، ولا سيما من النساء.

مع ذلك، فإن معظم قصص النجاح من المرجح أن تكون في آسيا، حيث من المتوقع أن تعمل الهند على مضاعفة حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 8 في المائة إلى 15 في المائة بحلول عام 2040، وبقية آسيا الناشئة (باستثناء الصين) من المرجح أن تتوسع من 10 في المائة إلى 12 في المائة. يتوقع شيرينج أن تُحافظ الهند على نمو سنوي مستدام بـ 5-7 خلال المائة في العقدين المقبلين، الأمر الذي من المحتمل أن يسمح لاقتصادها بأن يزيد ثلاثة أضعاف من حيث الحجم.

الهند في سبيلها إلى انتزاع مكانة الصين كدولة لديها القوة العاملة الأكبر بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لتقارير الأمم المتحدة، بينما يرتفع معدل توظيف الإناث من مستوياته الحالية المنخفضة جداً. ارتفاع معدلات الادخار والاستثمار والتقدم التدريجي للإصلاح الهيكلي ينبغي أن يُساعدا أيضاً.

من المتوقع أيضاً أن تحقق فيتنام تقدماً بفضل التحسن في بيئة العمل، والاستقرار السياسي والأجور المنخفضة والهجرة المستمرة للصناعات الخفيفة من الصين.

قال شيرينج: "حين تنظر إلى توقعات البنك الدولي، وتذهب للتحدث مع العملاء، وتعرف ما تفكر فيه السوق، يتوقع معظم الناس أن الأسواق الناشئة ستتقارب. هذا هو ما تفعله".

"هذا ينجح بشكل جيد من الناحية النظرية، لكن عندما ننظر إلى الناحية العملية، فإن النصف الثاني من التسعينيات والعقد الأول من الألفية عندما شهدت معظم الأسواق الناشئة نمواً قوياً، كان في الواقع مجرد حالة شاذة. القاعدة ليست أن تتقارب الأسواق الناشئة، فهي لم تتقارب من قبل في الخمسينيات أو الستينيات أو السبعينيات وبالتأكيد في الثمانينيات" حسبما أضاف.

وأضاف: "نحن نعود إلى القواعد التاريخية. بعض الأسواق الناشئة ستحصل على اندفاعات مفاجئة للنمو اللحظي، وأخرى ستواجه مشاكل هيكلية ستعمل على إبطاء النمو وبعضها سيتراجع".

لا يتفق الجميع على أن حصة الصين من الإنتاج العالمي ستبدأ بالانخفاض في أي وقت قريب. آدم سليتر، كبير الاقتصاديين في وكالة أكسفورد إيكونوميكس، قال إنه "فوجئ" بالتوقعات من أن حساباته تُشير إلى أن الصين ستحصل على حصة 24.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، على أساس معادِل القوة الشرائية بحلول عام 2040، ما يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد فيها من الدخل من 28.6 في المائة من مستويات الولايات المتحدة في الوقت الحالي، إلى 54.9 في المائة بحلول عام 2040.

تستند أرقامه على فكرة أن النمو الصيني سيتباطأ إلى 4 في المائة بحلول أوائل الثلاثينيات من الألفية، وإلى 3.5 في المائة بحلول عام 2040، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من نسبة 2 في المائة التي تُشير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أنها ستتحقق أواخر العشرينيات من الألفية.

قال سليتر: "إذا انخفض النمو إلى 2 في المائة في وقت قريب، فسيكون هذا تراجعا مبكرا بشكل غير عادي. وفي حين أن هذا السيناريو ليس مستبعداً إلا أنه توقعٌ محبط أن يحدث لبلد مثل الصين ذي هذا المستوى من نصيب الفرد من الدخل".

"إنه ليس سيناريو غير قابل للتصديق بل يقع في أسفل النطاق، ولا بد أن تكون متشائماً على نحو لا بأس به لكي تتوصل إلى هذا المعدل".

يستند تحليل "أكسفورد" على انخفاض 10 في المائة في القوة العاملة الصينية بحلول عام 2040؛ أي أقل قليلاً من تحليل "كابيتال إيكونوميكس" البالغ 12 في المائة، حيث يقول سليتر إن الدليل من اليابان هو أن حجم القوة العاملة يُمكن أن يكون "أكثر مرونة" مما يُعتقد عادة، حيث إن اليابان تشهد ارتفاعاً حاداً في المشاركة من الفئة العمرية 65-75. أما بالنسبة إلى الإنفاق المقترح على المعاشات التقاعدية، فأضاف: "إذا كانت تُحدِث الشلل إلى هذه الدرجة، فإن من شأنه أن يغير النظام، كما أرى".

في حين أن سليتر قبِل وجود درجة من سوء تخصيص الموارد في الصين، إلا أنه يقول إن هناك كثيرا من الاستثمار ذي الكفاءة في الصناعات الجديدة أيضاً. على نطاق أوسع، قال إن الصين لا تزال تشكل "فرصة لحاق هائلة"، بسبب مستويات الدخل المنخفضة نسبياً فيها.

هونج تران، العضو التنفيذي في معهد التمويل المالي اتخذ مساراً وسطياً؛ حيث قال إن "من الصعب معرفة في أي مرحلة سيبدأ تقلص إسهام الصين كنسبة من الاقتصاد العالمي، لكن ظاهرة أن الصين ستُصبح أكبر كل عام من المحتمل أن تصل إلى ذروة يوم ما، ومن ثم تبدأ بالتراجع مع مرور الوقت"، مُضيفاً "أنه من المرجح أن يكبر سكان الصين في السن، قبل أن يصبحوا أثرياء".

وجهة نظر وكالة كابيتال إيكونوميكس، أن تقارب الأسواق الناشئة الأوسع من غير المرجح أن يحصل على مزيد من الدعم.

جادل تران أن معدلات النمو في الأسواق الناشئة "ستتباطأ مع مرور الوقت"، ومع اتباع النمط الذي حددته الاقتصادات الناضجة، فمن المحتمل أن تتجه معدلات النمو نحو 2 في المائة بحلول عام 2060.

باستثناء الهند ومعظم إفريقيا، قال إن معظم بلدان الأسواق الناشئة لديها الآن "مشكلة شيخوخة السكان"، مع تباطؤ معدل نمو سكانها في سن العمل.

جادل سليتر بأن "التقارب ليس أمرا يحدث بفعل السحر. الأرجنتين مثال جيد على ذلك، حيث إنها كانت تتباعد منذ قرن. هناك أيضا بلدان في إفريقيا ينطبق عليها ذلك، كانت بمعدلات نسبية في الستينيات، في وضع أفضل مما هي عليه الآن"، مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية.

ويتوقع أن روسيا تخفق في التقارب باتجاه مستويات الدخل الأمريكية، بسبب الأثر السلبي لـ"التشكيلة السكانية الفظيعة"، في حين أن من المرجح أن تتمتع البرازيل وجنوب إفريقيا بتقارب محدود، على الرغم من أنه كان أكثر تفاؤلا إزاء الخليج.

ويختم شيرينج بالقول: "معظم السرد يدور حول القرن الصيني أو الهندي أو الإفريقي. من الصعب على الأسواق الناشئة أن تحاكي الصين وكوريا الجنوبية في النمو عبر التصنيع؛ لأن حصة التصنيع من الناتج المحلي الإجمالي العالمي تتراجع بشكل لا هوادة فيه، بالتالي فإن القدرة على النمو والتطوير من خلال إنتاج المواد تشهد تراجعاً كبيراً كذلك، بدورها".