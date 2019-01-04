شركة سناب شات تقاتل على جبهتين: ترويض التكنولوجيا ومنافسة «فيسبوك»

لا يستغرق الأمر سوى 30 ثانية أثناء الانتظار في طابور في مطعم ناندوز، قبل أن يتعرّف شخص ما على إيفان سبيجل. إنه رئيس شركة سناب شات.

يسأل شاب عابر: "أنت لست من شركة سناب شات، أليس كذلك؟ أنت كذلك! أو تسرّني رؤيتك".

أصبح سبيجل أفضل في التعامل مع هذه اللقاءات. على الرغم من أنه وصف نفسه هذا العام بأنه خجول، إلا أن هذا الشاب البالغ من العمر 28 عاما يبرز اليوم مع لباسه المكون من بذلة غامقة بشكل حاد، وقميص أبيض ذي ياقة مفتوحة ونوع من بريق لوس أنجلوس.

يقدمني على الفور، كما لو أن الرجل سيهتم على الإطلاق بمن أكون، ويسأل عن حاله.

قد لا يكون سبيجل مشهورا تماما بقدر مارك زوكربيرج – فهو حتى الآن لم ينتج فيلما شبه خيالي عنه – أو بقدر مؤسسي شركة جوجل.

باعتباره أصغر ملياردير في أمريكا والمؤسس المشارك لتطبيق سناب شات، تطبيق إرسال الصور الذي يستخدمه 186 مليون شخص كل يوم، هذا هو الشيء الذي يغلب عليه الحدوث، عندما تتجول في أنحاء مطعم دجاج وبطاطا مقلية.

على مدار عام 2018، توقفت بورصة وول ستريت عن حب سبيجل. الأسهم في شركة سناب، الشركة الأم لسناب شات، تُنهي العام بنحو 75 في المائة أقل من ذروتها في شباط (فبراير) الماضي.

مفارقة شركة سناب شات لطالما استهان بها البالغون، إلا أن الأطفال يظلون يتدافعون عليه. نفس الشيء يبدو أنه ينطبق على مبتكر التطبيق.

صديقنا الجديد، مدير شركة دي جيه DJ، مصعوق تماما بهذا النجم، لدرجة أنه لا يعرف ماذا يفعل عندما يُطلب منه التقدم إلى منفذ الطلبات.

هل يبقى ويغتنم هذه الفرصة التي تأتي مرة واحدة في العمر لمحاولة ترويج نفسه للرئيس التنفيذي لشركة سناب؟ أم أنه سيسرع للحصول على بعض دجاج بيري بيري مع البازيلاء الكبيرة، وإعادة ملء غير محدودة للشراب؟

سبيجل مهذب وودود، حيث اقترح على مدير شركة دي جيه إرسال بعض من تسجيلات فنانيه. ولا يشعر بالانزعاج من ذكر بريده الإلكتروني بصوت عال وسط حشد في وقت الغداء من يوم جمعة.

لا يُفكر مدير شركة دي بسؤال سبيجل، الذي جاء إلى لندن لبضع ساعات على متن طائرته الخاصة للتحدث في مؤتمر إعلامي، عن سبب وقوفه في مطعم ناندوز على الجانب الجنوبي من نهر التايمز.

هناك عدد كبير للغاية من الناس ينتظرون الحصول على طاولة، بحيث إنني أشعر بالقلق أننا سنجري مقابلتنا ونحن واقفون على المدخل، حيث تم استبدال باب زجاجي مكسور مؤقتا بخشب رقائقي.

هذا مكان مُشرق إلا أنه فوضوي، حيث ترتد الأحاديث عبر الأسقف المحدبة العالية أسفل أقواس جسر السكة الحديدية.

يقول سبيجل "إنه يبحث عن مطعم ناندوز عندما يسافر". إمبراطورية الدواجن، التي بدأت خارج جوهانسبرج بالضبط في أواخر الثمانينيات وتضم الآن مئات المطاعم، لم تصل بعد إلى كاليفورنيا.

مع ذلك، هو غير معتاد على التقليد البريطاني الكبير، الذي هو "ناندوز الجريء". أحاول أن أشرح أن طعم ناندوز يكون أفضل نوعا ما عندما تأكله خلسة في الطريق إلى المنزل بعد الخروج من الحانة أو في منتصف يوم عمل.

مع ذلك، أنا مبتدئ في ناندوز وعندما وصلنا إلى مقدمة الطابور، ذُهلْتُ من قائمة الطعام الطويلة. اخترت أفخاذ الدجاج "متوسطة السخونة"، ويدجيز البطاطا الحلوة وبعض الخضار المشوية على الجنب.

وطلب سبيجل بيرجر الدجاج "أيضا متوسط" مع بطاطا مقلية بالفلفل الحار. يقول "أحاول إبقاء الأمر بسيطا".

دائما ما كانت البساطة في قلب جاذبية سناب شات – التطبيق يفتح مباشرة على نافذة للكاميرا وتصميمه هو أدنى بكثير من التطبيقات المنافسة المليئة بالميزات مثل موقع فيسبوك أو "ويتشات".

تلك البساطة غالبا تعمل ضد سبيجل، خاصة بين الناس – مثل معظم البالغين أو محللي وول ستريت – الذين لم يستخدموا منتجه قط. تم رفض تطبيق سناب شات مرارا وتكرارا باعتباره تطبيق رسائل، أو كونه مجرد بدعة لإضافة آذان كلب رقمية لصورتك الشخصية.

إذا كان هناك شيء واحد قد تكشف مرة بعد أخرى خلال غدائنا، فهو أن سبيجل يستمتع بإيجابية كونه لا يقدَّر حق قدره. رؤيته لشركة سناب ربما تتلخص في مقولة من مصممي منتصف القرن، تشارلز وراي إيمز، التي لا تزال شركة التكنولوجيا تستخدمها في إعلانات التوظيف: "الألعاب مُقدِّمة لأفكار جادة".

يرى سبيجل لعبته كمقدِّمة لوقت تحل فيه الصور ومقاطع الفيديو محل الاتصالات القائمة على الرسائل وعندما تكون الحوسبة "تغطي العالم"، من خلال نظارات الواقع المُعزز.

يقول عندما جلسنا على طاولة خشبية منخفضة في القسم الخلفي من المطعم "ربما سيستغرق الامر أكثر من عشرة أعوام، لكن الحوسبة ستتوقف عن كونها محصورة في شاشة صغيرة".

لهذا السبب تستمر "سناب" بالاستثمار في سبتكتاكلز Spectacles، أي النظارات الشمسية التي تحتوي على كاميرا مُدمجة في الإطار. نال المنتج الاستحسان بسبب تصميمه، لكن المبيعات ضئيلة.

يقول "الأمر الرائع جدا بشأنه هو أننا أثبتنا صحة الفكرة القائلة إن الناس على استعداد لارتداء كمبيوتر – كاميرا – على وجههم. هذا أمر ضخم".

هل فعل حقا؟ قد لا يبتعد الناس عن "سبتكتاكلز" بالطريقة التي فعلوها مع شركة جوجل جلاس، التي أثارت ردود فعل عنيفة بشأن الخصوصية، لكن فكرة كمبيوترات الوجه لا تزال تُزعج كثيرين.

يقول مبتسما "معظم الناس لا يهتمون بما نفعله بنظارات "سبتكتاكلز". ربما في أفضل الأحوال سيضحكون عليها". كان معظم الناس رافضين تماما للرسائل سريعة الزوال – "القصص" على غرار شركة سناب شات هي الآن ميزة قياسية للتطبيقات الاجتماعية – و"بيتموجي" Bitmoji، مبتكرة الصور المتحركة الغريبة لشركة سناب، التي انتهت هذا العام بكونها سادس تطبيق أكثر شعبية على جهاز الآيفون في شركة أبل في الولايات المتحدة. "شركة سناب شات نفسها كانت في المرتبة الثالثة، بعد كل من يوتيوب وإنستاجرام".

وصل طعامنا وقفز سبيجل ليجلب لنا بعض المناديل وأدوات المائدة. يحثّني على تجربة طبقه من البطاطا المقلية، التي تم رشها بمسحوق البرتقال المنعش، بعد ذلك واصل الدفاع عن سِجلّه.

يقول "ما شهدناه خلال سبعة أعوام، في تحوّل التكنولوجيا وتبني الأفكار التي كانت تبدو متطرفة للغاية في ذلك الوقت، يجعلنا أكثر قناعة بكثير أننا نستطيع الاستثمار في أشياء على مدى أفق زمني طويل يبدو جامحا جدا".

هذا، بالطبع، إذا كانت "سناب" قادرة على البقاء على قيد الحياة لفترة طويلة حقا. يتوقع بعض المحللين أن خسائرها ستؤدي إلى خفض احتياطاتها النقدية قبل نهاية العام المقبل، ما يضطرها إلى العودة إلى بورصة وول ستريت المتشككة على نحو متزايد للحصول على مزيد من الأموال.

تتكثف المنافسة من شركة فيسبوك – عبر تطبيق إنستاجرام التابع لها بنسخ كثير من ميزات "سناب شات"، بعد أن رفض سبيجل عرض استحواذ بقيمة ثلاثة مليارات دولار في عام 2013.

ويعترف قائلا "من الواضح أنه منذ بداية شركتنا، كان الجميع يقول أشياء مثل، شركة فيسبوك ستقتلك، صحيح؟ هذه بالضبط كانت الرواية الشائعة".

بالنسبة إلى البعض، هذا لا يزال يبدو كأنه النتيجة الأكثر احتمالا. العام الماضي هو الكارثي الذي شهدته شركة فيسبوك، حيث تضررت من أزمة بعد أزمة من فعل أيديها، ما قدّم لشركة سناب شات فرصة لإبطال هذه الرواية.

في أواخر العام الماضي، كشف سبيجل النقاب عن إعادة تصميم جذرية لتطبيق سناب شات وعدت "بفصل الشؤون الاجتماعية عن وسائل الإعلام".

كانت صرخة حاشدة ضد كل شيء كانت تُلام عليه منشورات الأخبار في موقع فيسبوك – التلاعب بالانتخابات، وفقاعات الفلتر، وطُعم النقر، وإدمان الشاشة.

بالنسبة إلى سبيجل، إصلاح كثير من مشكلات الإنترنت هو على بُعْد تحديث للبرنامج. يقول "لهذا السبب أنا متفائل للغاية على نطاق واسع حول مستقبل التكنولوجيا – لأننا نستطيع تغيير الأشياء بسرعة كبيرة. لذلك أعتقد أن كثيرا من المخاوف التي نشهدها اليوم يُمكن تجنّبها بمجرد تغيير المنتجات".

تحديث تطبيق سناب شات لم يُحدث التأثير المنتظر. عدد المستخدمين النشطين في الربع انخفض منذ مطلع العام في أعقاب إعادة تصميم البرنامج، وهو ما أثار احتجاجات من المشاهير مثل كايلي جينر، إلى جانب المستخدمين العاديين الذين توصلوا إلى أن من الأصعب عليهم التراسل مع أقرب أصدقائهم.

الأضرار لم تؤد إلى إيذاء النمو في أعداد المستخدمين فحسب، بل أيضا إلى إيذاء سمعته الخاصة بصفته عبقري المنتجات، الذي يتمتع بموهبة إعطاء الناس ما لم يكونوا يعلمون أنهم بحاجة إليه.

أشير إلى سبيجل لأنه تماما وفي اللحظة التي كان ينبغي فيها على تطبيق سناب شات أن يستفيد من الميزة الناتجة عن ضعف موقع فيسبوك، فإنه تسبب في الأذى لنفسه.

ويجادل بقوله "على مدى السنوات المقبلة، أعتقد أن الناس سيدركون الفائدة في هذا التغيير. إذا كنتَ تريد تحويلا كبيرا من هذا القبيل، فإنه سيحتاج إلى وقت. حاولنا أن نحذِّر الناس".

أسأله إن كان هذا التحويل بالتأكيد مُحْدِثا للتعطيل أكثر مما كان يتوقع. جواب سبيجل، وإن لم يكن بهذا الإيجاز: ثق بي. ويجيب بقوله "أعتقد أن الجانب الآخر لهذا الأمر سيكون على الأرجح الحجة التي تقول إن التراجع "في أعداد المستخدمين اليوميين" بأرقام من خانة واحدة هو مقايضة جيدة مقابل فرصة هائلة في المحتوى.

أنا أتفق معك في أن هناك كثيرا من ضغط الجمهور على الشركة، لكن لدينا الآن تاريخا من إدراك الفرص أحيانا قبل أن يراها الآخرون. وبالتالي أعتقد أننا إذا كنا بطيئين أو فوتنا هذه الفرصة، فإننا في الواقع سنندم على ذلك فيما بعد".

حتى الآن لم يتناول سبيجل سوى نصف شطيرة البيرجر. أحضه على تفسير ظاهرة ناندوز، على أمل أن أتمكن بنفسي من إدراكها بشكل أفضل. يقول لي، بنوع من المشاكسة "إنه مذهل. لذيذ".

لستُ أكثر اقتناعا بجوابه من أفخاذ الدجاج والخضار المسلوقة في طبقي. أتمنى لو كنتُ أكثر شجاعة وطلبتُ أن يكون الطعم حارا.

حماسة سبيجل من أجل ناندوز تأتي مبَهَّرة بقليل من الحنين إلى أيامه في الجامعة. حين كان يدرس في جامعة ستانفورد – حيث أسس "سناب شات" مع زميليه الطالبين بوبي ميرفي وريجي براون – ذهب سبيجل مرتين إلى نيانجا، وهي بلدة خارج مدينة كيب تاون، للعمل في مساعدة الناس على العثور على وظائف. ويقول عن السلسلة "هذا هو المكان الذي بدأ منه الإدمان".

سلوكه يجعله يظهر على أنه الآن أكثر وعيا بكثير من الشاب المتبجح الأحمق النزق الذي كان في رسائل الإيميل المسربة من عام 2009، يحض زملاءه فيها على المواعدة.

وقد اعتذر قبل بضع سنوات عن "الحمقاءات"، لكنه ما زال مصرا على أنها "لا تدل على شخصيته الحالية بأي شكل من الأشكال أو وجهات نظر معينة". هذا المراهق الذي نشأ ابنا لاثنين من المحامين في حي باليساديس الراقي في لوس أنجلوس، أصبح الآن صاحب أعلى أجر بين الرؤساء التنفيذيين الأمريكيين، إلى حد ما بفضل علاوة دسمة في السنة الماضية حين حوَّل "سناب شات" إلى شركة عامة.

في حين إن سبيجل لم يتمكن دائما من أن يحول دون عودة ماضيه ليقض مضجعه، إلا أنه يسعى بجد لإبقاء حياته الخاصة خاصة – وهو ما يناسب شخصا كان رائدا في إنشاء شركة تكنولوجيا تعمل على حذف البيانات، أكثر مما تعمل على تخزينها.

عندما أسأل ما إذا كان سبيجل قد تأثر بالحرائق الضخمة في تشرين الثاني (نوفمبر) في جنوب كاليفورنيا، فإنه يبدأ في إخباري "قصة مجنونة" عن منزل زوجته ميراندا كير في ماليبو، حينئذ يوقف نفسه. يقول "لا أريد أن أخبر قصتها خارج المدرسة. انتهى الأمر على ما يرام، لكن كان ذلك بشق الأنفس للغاية".

في هذا الصيف، كان لدى كل من سبيجل وكير، وهي صاحبة مشاريع وعارضة أزياء، أول طفل لهما.

ويقول "إنه أمر جامح تماما أن توجد طفلا بالاشتراك مع شخص آخر. هذا أفضل شيء في العالم". ولديهما أيضا طفلة في السابعة من زواج كير السابق. أسأل ما حجم التكنولوجيا التي سيسمح لأطفاله باستخدامها.

يقول سبيجل "إن والديه لم يسمحا له بمشاهدة أي تلفاز إلى أن أصبح "مراهقا"، ما جعل الحياة في الجامعة "صعبة بعض الشيء". ويقول "كنتُ أظن في الواقع أن ذلك كان قيما لأنني قضيت كثيرا من الوقت في بناء الأشياء والقراءة أو أي شيء آخر". لذلك يُسمح للطفلة البالغة من العمر سبع سنوات فقط بساعة ونصف ساعة من الوقت للمشاهدة في الأسبوع.

ويقول "أعتقد أن المحادثة الأكثر إثارة للاهتمام هي في الحقيقة حول جودة وقت الشاشة". يحاول "سناب شات" الترويج لمحتوى "إيجابي" أكثر، مثل جعل المهندسات بطلات لأحدث عروضه الأصلية وكالة تعقب الفتيات الميتات The Dead Girls Detective Agency.

المحتوى النافع "ليس بالضرورة أن يشتمل على آراء ليبرالية أو مؤيدة للبيئة". ومع ذلك، فهو يقر بأنها ستظهر إلى جانب قصص "الوجبات السريعة"، الملذات التي تشعرك بالذنب، مثل عناصر هذا الأسبوع حول "الوشم السيئ"، والقائمة السرية لسلسلة ستاربكس وأسرار ريهانا للتجميل.

يضيف سبيجل أن "الآباء بحاجة إلى أن يكونوا مثالا أيضا، من خلال تقليل استخدام هواتفهم أو شرح ما يفعلونه حتى لا يكون أطفالهم ممن ينظرون إلى الخلفية السوداء للهاتف... دون أن تكون لديهم أي فكرة عما يحدث".



إطار

ترويض تأثير الإنترنت

يتبين أن ترويض تأثير الإنترنت في العالم الأوسع أكثر صعوبة حين تريد إنفاذه. يعتقد سبيجل أنه إذا طور سيليكون فالي منتجاته بطريقة مختلفة، فإن بإمكانه أن يعالج كثيرا من الآثار الجانبية غير المرغوبة للتكنولوجيا.

وهذا يعني الابتعاد عن تقنيات مثل "اختبار A / B"، حيث يتم إعطاء مجموعات منفصلة من المستخدمين إصدارات مختلفة لمعرفة أيها يفوز بأكبر عدد من النقرات، ومن مطاردة النمو بأي ثمن، كما يقول. ويضيف "أعتقد أنه يمكن أن ينتهي بك الأمر في مكان لا تفهمه حتى الآن لأنك خضتَ طريقك باختبار A / B. نحن نضع البشر في الوسط، بدلا من التركيز على التكنولوجيا".

بينما يتناول آخر قطع الدجاج، وأشرب عصير الليمون، يدرك سبيجل أيضا أنه لا يمكن الوثوق بشركات التكنولوجيا كي تتغيّر تماما من تلقاء نفسها.

ويثني على "النهج الفلسفي" الذي تتبناه المفوضية الأوروبية في وضع القواعد، على النقيض من اللوائح "الخاصة بالتكنولوجيا" في الولايات المتحدة.

ينظر الأوروبيون في "التأثير الذي تريده في المجتمع"، بدلا من تصميم الأنظمة التي تحكم جهازا أو تطبيقا أو ميزة معينة.

لا يعتقد سبيجل أن تنظيم الإنترنت يتطلب اختراع كتاب قواعد جديد كليا. يقول "ما أراه اليوم هو هذا الإغراء للتعامل مع الإنترنت كما لو كان شيئا منفصلا. كانت هناك حجة في التسعينيات مفادها أن الإنترنت هو مكان منفصل للذهاب إليه والتجربة.

حسنا، أصبح الإنترنت الآن متشابكا تماما مع حياتنا، لذا فإن العالم الحقيقي والإنترنت هما الشيء نفسه".

من هذا الباب، كثير من الطرق التي تُحكم بها وسائل الإعلام التقليدية يمكن تطبيقها عبر الإنترنت أيضا. "إذا كنت تبث لملايين الناس، فستحتاج إلى خدمة المصلحة العامة".

يواصل كلامه، ويقول "إن هذا المفهوم يمكن أن ينطبق على الأشخاص الذين لديهم عدد كبير من المتابعين على منصة" تويتر" بقدر ما ينطبق على التلفزيون، وهنا يقترح مبدئيا فكرة جذرية تماما".

ويضيف "كل شخص لديه قناة تلفزيونية. كمجتمع أعتقد أننا يجب أن نفكر: هل هذا ما نريده؟... أعتقد أنه في مرحلة ما، فإنك تتحدث عن أعداد هائلة من الناس الذين، كما أرى، يتلقون محتوى لا ينسجم، بالضرورة مع القيم التي كانت سارية على الأقل لدى بعض البلدان الديمقراطية، لفترة طويلة".

هذه موضوعات كبيرة لا يمكن معالجتها وأنت تتناول وجبة من الدجاج المشوي. لم يقم أي منا بإنهاء طبقه تماما، لكننا نتوجه إلى الخارج على أي حال: أعود إلى المكتب، ويعود سبيجل إلى كاليفورنيا.

حين تسافر جوا إلى لندن لبضع ساعات على متن طائرتك للتحدث في مؤتمر، ثم تتناول وجبة بيرجر في طريق العودة إلى المنزل، قد يعني أن سبيجل أكثر مرتادي "ناندوز" جرأة على الإطلاق.